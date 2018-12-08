強化產學鏈結 龍華科大位居台中以北冠軍科大

2018年12月08日 17:44 旺報 李侑珊

龍華科大創辦人孫陳淑娟女士，神采奕奕出席建校49週年校慶大會。（龍華科大提供）

孫道亨董事長感謝全校教職員生及校友們，共同讓龍華科大成長茁壯。（龍華科大提供）

教育部林騰蛟常務次長，受邀頒發龍華科大學生創業團隊競賽績優，並與他們合影。（龍華科大提供）

桃園市教育局長高安邦，受邀頒獎給龍華科大資深員工。（龍華科大提供）

龍華科技大學8日歡度49周年校慶，龍華科大校長葛自祥表示，學校連年獲得教學卓越計畫及典範科大計畫獎勵，今年更獲得高教深耕計畫逾1億元，同時也爭取到教育部「產業菁英訓練示範基地」、「優化技職校院實作環境」等計畫，獎補助款累積近8千萬元，辦學表現為台中以北私立科大第一名。

龍華科大今年喜迎建校49周年，嶄新落成的「孫陳淑娟圖書館」，在8日校慶當日舉行剪綵啟用，校園同時舉行「龍華我最神－創意嘉年華啦啦舞競賽」、校慶園遊會等各式活動，而校內藝文中心也正展出「書•心畫」柯志正書法陶瓷個展，為一系列校慶活動增添藝文氣息。

葛自祥表示，辦學不易，因此特別感謝創辦人孫法民先生、孫陳淑娟女士，兩人篳路藍縷建校，而龍華科大在創新、研發與教學等面向，均表現優異，連續爭取到教育部獎補助款，更獲得教育部「產業菁英訓練示範基地」、「優化技職校院實作環境」及「深耕專業技術研發及人才培育」等計畫，總計超過8千萬元經費。

葛自祥提到，龍華科大成立最先進的3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，並將建置「連結亞洲•矽谷之跨域智慧物聯網創新實作教室」及「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」，結合高職端、大學端與產業界，培養高階研發人力，進而促進廠商轉型升級，驅動產業創新成長，共創三贏。

展望未來，葛自祥強調，龍華科大將朝向智慧校園邁進，目標建構完整的遠距同步視訊教學系統，強化翻轉教學及磨課師等課程，讓學校成為「處處皆教室、無處不學習」的學習場域，並成立多個領先產業的研究中心。

此外，孫道亨董事長也代表董事會，感謝全校同仁的辛勞，讓學校在穩健中不斷謀求發展精進，成為技職院校中的翹楚。

台灣教育大學系統總校長吳清基則說，「品質是價值和尊嚴的基礎」，龍華科大卓越的辦學績效，讓師生及校友獲得社會各界廣泛肯定，就是最好的品質保證。

吳清基還提到，面對未來大數據、雲端、人工智慧及物聯網時代，龍華科大致力強化學生人文思維，培育兼具專業技術及人文素養的博雅科技人才，將扮演不可或缺的關鍵角色。

教育部常務次長林騰蛟表示，肯定龍華科大能夠連續多年，獲得教育部各項計畫補助，印證該校秉持高品質辦學所展現的豐碩績效，教育部將會支持繼續成長。

龍華科大馬來西亞留台校友會聯合總會長陳紹厚，更期許加強交流合作，嘉惠馬國學子，讓龍華科大的卓越品牌，未來在馬來西亞發光發熱。

(旺報 )