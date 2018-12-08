吃草莓可防蛀牙！專家：還有這5種食物對牙齒有益

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維護牙齒、牙周的健康除了多刷牙、吃完漱口，還可以從食物的選擇做起。專家推薦6種美味食物，幫你鞏固牙齒。

食物也能防止牙周病和蛀牙？愈來愈多的研究發現，食物所含有的天然成分可以潔牙、抑菌、抗酸蝕。儘管吃完還是建議刷牙，不過常吃這幾種食物，對牙齒的健康會有幫助。

1.草莓

草莓是富含木糖醇的水果，而根據高雄醫學大學的研究，木糖醇無法被口腔內的細菌代謝產生酸性物質，而且也可減少牙菌斑和變異性鏈球菌（Streptococcus mutans），因此有助於防止蛀牙的發生。跟草莓一樣，富含木糖醇的食物還有酸溜溜的李子。

另外，英國《每日郵報（Daily Mail Online）》指出，草莓中的蘋果酸（malic acid）有清潔、去汙的功效。儘管草莓同時含有會使琺瑯質蛀蝕的檸檬酸（citric acid），不過有個小撇步，可以挑較成熟的草莓；愈成熟的草莓蘋果酸的含量愈多，檸檬酸的含量愈少。草莓除了可以潔牙，果實的天然紅色也不會沾染牙齒。

2.香蕉

《每日郵報》指出，香蕉也有美白牙齒的效果，其中鉀、鎂、錳的成分可幫助去除牙齒上的漬印，即便是用香蕉皮裡面摩擦牙齒表面，也會有效果。

3.花椰菜

《歐洲齒科期刊（European Journal of Dentistry）》則發現，花椰菜和其他十字花科植物中的鐵質會在牙齒表面形成一層阻擋酸蝕的薄膜，這層薄膜可以減少酸性食物、飲料對琺瑯質的傷害。

4.乳酪

美國一般牙醫學會（Academy of General Dentistry）則建議食用乳酪，尤其是切達乳酪，來預防蛀牙。研究指出，乳酪可以增加唾液的分泌，降低口中的酸鹼值，進而降低蛀牙的發生。不過，他們表示，並不是所有乳製品都可預防蛀牙，牛奶和無糖的優格對於降低唾液的酸鹼值就起不了作用。

5.葡萄乾

由美國伊利諾州立大學進行，發表於美國微生物學會年會的論文指出，由一種無籽葡萄所製成的無糖葡萄乾含有齊墩果酸（oleanolic acid），這種成分可以預防口腔內變異性鏈球菌和牙周炎致病菌（Porphyromonas gingivalis）的滋長，因此對蛀牙和牙周病的預防或許都有幫助。

6.魚類

美國醫療網站WebMD指出，魚類含有的Omega-3脂肪酸是很好的抗發炎食物，對於降低身體的發炎反應，甚至於牙齦的發炎，也就是牙周病的預防，都會有所助益。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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