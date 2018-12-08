馬王、徐耀昌、劉政鴻選後首同框 僅禮貌性互動

中華玄門總會龍華聖會8日舉行儒宗三獻禮祝壽大典，馬英九、王金平、徐耀昌、劉政鴻皆受邀出席，選後首次同框備受注目。（巫靜婷攝）

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馬英九、王金平、徐耀昌、劉政鴻受邀出席龍華聖會三獻大典，大合照時馬王坐在玄門法師兩側，分別轉身於徐劉對話。（巫靜婷攝）
前總統馬英九於三獻大典致詞中表示，龍華聖會度化眾生不分宗教派別，玄門總會常在社會重大事故趕赴現場協助，令人敬佩。（巫靜婷攝）

中華玄門總會5日至9日在苗栗縣立體育場舉辦2018年龍華聖會，8日進行儒宗三獻禮祝壽大典，前總統馬英九、前立法院長王金平、苗栗縣長徐耀昌及前縣長劉政鴻皆受邀參拜，4人選後首次同框，避談政治議題，僅維持禮貌性互動。

曾爆發「九月政爭」喧騰一時的馬英九和王金平，及因苗栗財政與選舉派系角力問題，相傳暗助對手徐定禎而鬧得不愉快的劉政鴻和徐耀昌，4人受邀出席宗教盛會難得同框，卻僅維持禮貌性互動。

龍華聖會中，由於馬英九較晚到場，身為總主祭官的徐耀昌致詞完後親自到會場入口迎接馬進場，馬先向天壇仙佛禮拜，接著前往主壇舉行敬獻儀式，擔任監理官的王金平見馬步入會場，主動上前握手引導，擔任糾儀官的劉政鴻，也主動讓位。

馬王、徐劉在祭祀過程排列站至最前頭，馬未到前，王分別與徐劉咬耳朵，後與馬沒特別熱絡，儀式保持簡單隆重的氣氛，4人選後難得同框相敬如冰的禮貌性互動，引來現場信眾好奇圍觀拍照留影，隨後馬王徐劉一前一後在信眾揮手致意下搭車離開。

馬英九致詞表示，龍華聖會實踐不分宗教派別、宗教族群融合的法會，不僅供奉儒教、道教、釋教的教主，同時也供奉基督教、天主教、回教，是謂天上所有的神佛都來這裡聚會。

馬英九說，在中國歷史中，各種宗教彼此寬容和諧十分自然，但在世界上其他國家就很難想像。全體宗教寺院共同啟發幫助眾生的心，確實可以營造一個「和諧良善的社會風氣」，讓社會邁向正面的發展。

王金平致詞表示，苗栗是塊福地從來少災少難，歷任縣長勤政愛民是台灣的桃源之鄉，諸聖仙佛都會庇佑這塊聖地，庇佑台灣更為安定、社會更為祥和、兩岸更為和平，未來享有繁榮富庶的生活，是台灣民眾共同祈求、共同追求的。

(中時 )

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