「華為：藏在台灣內的特洛伊木馬」？外媒警告了

2018年12月08日 17:04 中時電子報 馮英志

華為財務長孟晚舟遭加拿大逮捕，導致世界各國對華為的疑慮升至最高。外媒「國家利益」指出，台灣大量使用華為產品，恐形成國安漏洞。

華為因與解放軍以及與官方的關係，西方國家擔憂相關產品有國安疑慮。

「國家利益」（The National Interest）在《華為：藏在台灣內的特洛伊木馬》（Huawei: A Trojan Horse Inside Taiwan?）文章中指出，台灣對華為的國安威脅關切，明顯不及美國。華為不但今年4月在台北開設第一家旗艦店，也是今年新北耶誕城活動的支持廠商。

報導說，儘管對台威脅持續，但華為早在2005年就透過香港分公司在台灣設立辦公室，雖然10個月後遭官方要求關閉，但2012年發現台灣電信業者的核心網絡使用了華為產品。國安局在2013年時發布的資料亦顯示，調查局與總統府也有使用華為的網卡。

報導引述台灣資安研究員廖彥棻的話指出，華為設置的後門，兼具間諜功能與破壞性，對通訊帶來雙重威脅。

廖彥棻指出，只要在駭客最愛的Shodan搜索引擎上鍵入「華為」（Huawei）與「台灣」（TW）就可以發現大量證據，顯示台灣到處在用華為設備。「即使排除中國大陸透過華為與中興通訊硬體監控的可能，華為與中興通訊產品基本上也是不安全的。」

廖彥棻建議政府與承包商應當制定嚴格規範，限制陸製的個人設備使用規範，並嚴禁使用未經授權的大陸設備處理政府相關文件，否則重罰。廖彥棻也建議國安局應該公布相關資訊，增加台灣民眾的警覺心。

報導最後指出，雖然台灣官方未加入由美、英、澳、紐、加等國組成的「五眼聯盟」，但台美早有情報合作，如位於陽明山的通訊情報衛星設備，以及新竹的樂山雷達站。

(中時電子報)