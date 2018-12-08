反轉！從未稱受害女「女友」 鈕承澤友人：誤傳

鈕承澤昨痛苦回應被社會公審。（圖／翻攝自中天新聞CH52 Youtube）

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中時電子報

52歲導演鈕承澤（豆導）昨(7日)為捲入性侵疑雲現身接受警方訊問，媒體報導指出，鈕承澤供稱與受害女子是「是朝著交往的男女朋友」關係，不能理解為何被告。稍早鈕承澤友人出面，澄清鈕承澤從未形容兩人是「男女朋友」，應是被誤傳。

專輯》鈕承澤驚爆涉性侵女工作人員

鈕承澤日前傳出上月24日疑對女員工伸出魔爪，昨據《鏡周刊》報導，鈕承澤認為與該名女子是「是朝著交往的男女朋友」關係，他十分照顧對方，女方也明白鈕承澤對她有意思，當天鈕承澤與一對客人聚餐，受害女與其女主管下午加入，女主管約在午夜先行離開，受害女留下，鈕承澤主張是「好感的表達」。

據《自由時報》報導，友人強調因進入司法程序無法公開筆錄，但鈕承澤昨絕對沒供稱和受害女是「男女朋友」，不懂為何被誤傳，至於鈕承澤為何要剃髮現身？朋友則說鈕承澤近來狀態很差，律師建議他要打理一下外貌，才剪了頭髮，與其他外界猜想皆無關連。

捲入性侵疑雲後，鈕承澤昨上午首度現身前往大安分局接受訊問，結束後他在門口簡單受訪，表示：「因為進入司法程序，會盡全力配合調查，等待結果，其實在司法外，有一場審判，我已經被判死刑了，鈕承澤已經死了。」說完便深深一鞠躬，接著和律師快閃走人，之後因身體不適為由請假，預計下周一上午9時30分到北檢應訊說明。

(中時電子報)

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