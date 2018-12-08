安居新北安全永續表揚義消 昔日救護車上出生兒童獻花感恩

新北消防感恩茶會中有一對新北市升格當年在救護車內接生的小朋友，他們如今健康成長，也特別獻花感謝。（吳家詮翻攝）

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中時電子報

為感激新北市府長期對消防發展推動全力支持，並鼓勵本市消防及義勇消防人員協助執行各項災害防救工作，維護市民生命及財產安全之辛勞，新北市消防局今天下午舉行「安居新北 安全永續」表揚新北市消防及義消人員暨歲末年終聯誼茶會活動，會中有一對新北市升格當年在救護車內接生的小朋友，他們如今健康成長，也特別獻花感恩。

本次歲末年終聯誼茶會在北市政府6樓大禮堂舉行，由朱市長頒發獎狀，頒發服務滿30年以上資深義消、績優救災義消、防宣義消、救護義消及績優消防人員共計106人，並由消防局黃德清局長接續頒發救災救護百傑129人，以感謝本市消防及義勇消防人員不求回報、默默貢獻的付出。

消防局黃德清局長表示：政府力量有限，地方民力無窮，本市消防及義消投入消防救災及救護的工作，都秉持者救人苦難的心，著實令人感佩。本次活動特別邀請本市升格當年由本局救護人員於救護車上接生之周同學及董同學，向市長獻上感恩花束，共同分享新北市升格喜悅及感謝新北市成為宜居安全的城市。

安居新北安全永續感恩茶會，市長朱立倫表揚慰勉義消辛勞。（吳家詮翻攝）

市長朱立倫表示:他代表新北市的所有市民向服務滿30年以上及協助執行救災救護工作績效卓越的義消及警消同仁，表達十二萬分的敬佩與感謝之意。新北市義消歷史最早可以追溯到日治時代，源自於當時保甲制度的「壯丁團」；近代則是從民國35年代表新北市的所有市民向服務滿30年以上及協助執行救災救護工作績效卓越的義消及警消同仁，表達十二萬分的敬佩與感謝之意。

新北市義消歷史最早可以追溯到日治時代，源自於當時保甲制度的「壯丁團」；近代則是從民國35年2月28日公告實施的「臺灣省各縣市義勇消防隊編訓辦法」當中，才正式出現了「義消」這個名詞。

新北市消防感恩茶會，義消同聚一堂共享光榮。（吳家詮翻攝）

從民國35年至107年，共走過72年的光景，今日邀請其中默默參與付出至少30年以上之24位資深義消人員到場接受表揚，30年的漫長時間裡，足以將牙牙學語小兒養育成生理心智成熟的壯年甚而過之，有如象徵在這些歲月，將義消的優良傳統慢慢累積，點滴傳承給年輕的一代一般，並且他們也在人生最精華最年輕力盛的時期，將時間與心力奉獻給義消團隊，不求回報地貢獻一己之力，這種為社會、為地方無私無我犧牲奉獻的精神，不是人人都具有的，更別說是要持之以恆、付諸行動，更是難能可貴。

(中時電子報)

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