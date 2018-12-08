弘道基金會寒冬助老！藝術家陪阿公溫馨辦年貨

2018年12月08日 17:44 中時 盧金足

走不遠、提不動 是許多年邁獨居長輩老難以外出購物的困境，弘道老人福利基金會8日帶著18名弱勢長輩來到大賣場購物，體驗生活日常的機會當10歲小畫家陳曦陪著95歲阿公，臨時祖孫購物笑開懷。

弘道基金會力邀幾米品牌、顏振發、蘇慶峰、陳曦、謝怡如、黃耀鋅、彩虹爺爺、王建傑等12名跨世代藝術家，透過不同媒材，以藝術視角，呈現獨居長輩的生活，還熱心擔任辦年貨的臨時孫子。

93歲朝金阿公以資源回收貼補家用，蘇慶峰擅長麥克筆作畫，將阿公去年走進大賣場，買到年貨的滿足模樣躍然於畫作，阿公阿嬤們忘卻生理或心理上的不適，與藝術家、志工們享受溫馨的購物時光，也感受歡欣年味。

最高齡的95歲文福阿公，身體硬朗還擁有藝術細胞，每當志工訪視時，常開心彈奏電子琴，年僅10歲的陳曦，與年紀加起來一百多歲的爺孫倆攜手逛賣場，阿公尋找的是零食區，讓陳曦笑說，「原來阿公跟小朋友一樣，最想要買的是餅乾跟零食！」

弘道老人福利基金會台中服務處主任陳國慶說，弘道連續10年於歲末發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，提供除舊布新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年等服務，期待用愛心幫助獨居弱勢長輩度過溫暖的年節。

(中時 )