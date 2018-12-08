曾出席小英新書發表會 貴婦奈奈想成為「英派」的一部分

2018年12月08日 17:43 中時電子報 邱珮畇

人氣網紅貴婦奈奈，留下台灣欠債7億元爛攤子，昨日深夜更關閉臉書，砍斷對台所有連繫管道。她關臉書前，不斷有網友貼出一張她在2015年出席《英派》新書發表會照片，貴婦奈奈拿著《英派》站在蔡英文身旁燦笑。(報系資料照)

呂捷 寄語小英總統: "哥教的不是歷史是人性"遇到"英派"

人氣網紅貴婦奈奈，留下台灣欠債7億元爛攤子，昨日深夜更關閉臉書，砍斷對台所有連繫管道。她關臉書前，不斷有網友貼出一張她在2015年出席《英派》新書發表會照片，貴婦奈奈拿著《英派》站在蔡英文身旁燦笑，她當時說，看了第一章第一句就哭了，感動到想成為「英派的一部分」。

涉嫌詐欺並已捲款出逃的貴婦奈奈，上周五無預警關閉她和夫婿黃博健設立的杏立博全醫美診所，2人隨即失去聯絡，並被查出2人已在當天出境，且可能是持第外國護照飛美逃匿。

2015年10月13日時任民進黨主席暨總統參選人的蔡英文舉行書名《英派》的新書發表會，她在書中表示，民進黨會承擔改革責任，堅定推動完成《兩岸協議監督條例》的立法，為兩岸持續交流協商，建立周全規範。

據《聯合報》報導，當時身為百萬人氣部落格作家的貴婦奈奈也出席小英新書發表會，她告訴記者，小英幕僚羅融是她學姐。當時她打開《英派》，看到第一章第一句「我把車門關上」就哭了。這本書讓她感覺像是收到情書，真的很感動她，讓她想「英派的一部分」。

貴婦奈奈傳出全家落跑，捲款潛逃消息後，不知為何，許多網友不停在貴婦奈奈臉書底下貼出這張貴婦奈奈和小英的合照。畫面中貴婦奈奈拿著《英派》站在蔡英文身旁燦笑。如今貴婦奈奈關閉臉書，等於徹底人間蒸發。

(中時電子報)