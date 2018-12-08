錦鯉女王鍾瑩瑩：觀賞魚產業歡迎新血投入

2018年12月08日 18:41 中時 莊旻靜

中華愛鯉協會12月8、9日在新竹政府前廣場舉辦國際性錦鯉大賽，邀來6個國家的評審評分，一條條具有美麗花紋、勻稱體態、價值數百萬元的鯉魚，也吸引好奇的民眾前往欣賞，錦鯉女王鍾瑩瑩分享，觀賞魚產業不乏國際市場，歡迎有興趣的年輕新血投入。

有錦鯉女王美譽的鍾瑩瑩2014年創設華錦顧問有限公司，專門解決關於錦鯉的一切事務，日前因在日本以5500萬元台幣標下錦鯉「S傳說」，使她名聲更加響亮。鍾瑩瑩原生家庭富裕，曾是就讀美術系、不懂俗務的千金，但因家長破產，她回頭學習家族事業，穿起青蛙裝，從養魚開始學起。

「如何照顧投飼料、因應生病的魚，甚至埋魚屍……」鍾瑩瑩侃侃而談學習經驗，她先花5年學習飼養，再花5年了解行銷，從台灣中南部的魚池走向國際市場，然後創設顧問公司，致力串聯斷開的養殖、銷售及整體產業。

鍾瑩瑩說，錦鯉從小至10公分大至90公分體型都有，比起食用魚產業，較無及時銷售壓力，如果年輕人投入錦鯉養殖產業，有了技術，即使有一天鬧飢荒，養殖場也可立即改為飼養食用魚，養殖技術、相關知識都還是能派上用場，且入行門檻低，不限定相關科系，「反正都要從頭學」。

鍾瑩瑩觀察，觀賞魚市場多半仍以男性為主，因為男人喜歡又粗又大，但也有愈來愈多女性因喜愛嬌小可愛的魚而投入飼養領域，觀賞魚市場為金字塔結構，女性市場可能為中間這一塊，鍾瑩瑩說，如果有1萬名女性每年花1000元養魚，就夠養5個魚場，如果愈多人投入，產業效應也能擴增。

讓愈來愈多人認識、了解觀賞魚產業，是鍾瑩瑩希望政府協助的原因，中華愛鯉協會每年與新竹縣政府合作推廣觀賞魚，如果爺爺帶著孫子來看魚，引起孩子的興趣，家中可能就多了一缸魚，「這就是效應」。

鍾瑩瑩也建議，有意入門的新手，不如先從魚缸養魚開始，養了一窩魚3年還能繁殖，知道如何因應生病、照顧等，還有興趣就能繼續投入相關產業，也避免一下賠光成本。

(中時 )