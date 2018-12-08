屏北鄉鎮拚創生 期盼人進來、發大財

教育部青年諮詢委員趙文俊（左）盤點屏北鄉鎮景點，發現有豐富底韻能支持地方創生。（林和生攝）

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長治農二代研發蓮霧花茶，為產業重新行塑樣貌，也為地方創生注入活力。（林和生攝）

全台拚經濟氛圍持續加溫，期盼人進來、貨出去的地方創生更是近年來熱烈討論的顯學，屏東有地方青年瞄準屏北5鄉鎮，著手進行景點盤整，透過點與點的連結擾動，藉此發展小鎮經濟，也帶動觀光旅遊，創造人文地景新風貌。

屏北地區包括長治、鹽埔、高樹、里港及九如等鄉，是屏東花卉、果樹及禽漁畜牧生產重鎮，也埋藏深厚人文底韻，無奈因緊鄰高雄，受到都會區的磁吸效應與農村年輕人口外流影響，住民人口年紀偏高，慢慢的沒有了生氣。

教育部青年諮詢委員趙文俊表示，要談地方創生前，必須先盤點區域內的景點與特色，經過一輪的深入採集才發現，屏北鄉鎮擁有豐富文化及精緻農特產品，無奈過去資源沒有銜接，僅從各點出擊、沒有串接成面，就像珍珠顆顆散落一地，真的非常可惜。

他舉例指出，位於屏北地區的賽嘉飛行場，因地勢適中、氣流穩定，加上少有降雨，幾乎是玩家公認全亞洲最佳飛行場地，由於鄰近日韓11月至隔年2月間會下雪，目前每年都有超過1500名來自國外玩家會到台灣進行飛行之旅；其他包括每年熱帶農業博覽會都吸引百萬人次造訪，若將人潮導入社區，商機相當可觀。

趙文俊強調，若屏北5鄉能將資源串連，形成共同經濟圈，合作行銷與推廣，地方其實擁有許多量能可以吸引人進來，隨即而來的商業活動，相信屏東也能藉此來發財。

(中時 )

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