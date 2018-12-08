《中時晚間快報》「國瑜夜市」搶破頭 傳轉讓行情破萬

2018年12月08日 17:59 中時電子報 綜合報導

◎「國瑜夜市」搶破頭 傳轉讓行情破萬

準高雄市長韓國瑜就職典禮河東路兩側開放攤位數120個，預料吸引上萬人潮，「國瑜夜市」即將再次登場，今（8）日吸引2500人排隊抽籤，人龍綿延約2公里，機率只有0.048％，當場抽出120名幸運兒，主要以小吃攤、周邊商品為主，像是知名攤商杏仁哥、「韓冰」、香腸瀑布等也會與市民同歡。

◎華為財長孟晚舟溫哥華出庭 被美方指控欺詐罪

大陸科技巨頭華為公司副董事長兼財務長孟晚舟的保釋聽證會7日在溫哥華的最高法院舉行，法庭文件指孟晚舟涉透過總部設於香港的空殼公司「Skycom」，誤導美國金融機構與Skycom進行生意往來，從事與對伊朗制裁相牴觸的業務。法官指需要時間審視孟晚舟的保釋申請為由，聽證會下周一（10日）再續。假如孟晚舟被引渡至美國，她將被控串謀欺騙多家國際機構，每項罪名可判30年刑期。

◎歲末壓軸 雙子座流星雨14日大爆發 維爾塔寧彗星16日最接近

大台北市立天文教育館表示，年度三大流星雨之一的雙子座流星雨，將於14日夜間達到最高峰，每小時約120顆，為全年流星雨之冠。雙子座流星雨除了流星多、速度慢，其流星體來自第3200號小行星法厄同（3200 Phaethon）而非彗星，是目前所知唯一與小行星有關的流星雨。

◎《人面魚》全台破6千萬！ 徐若瑄自爆畫面消失

徐若瑄、鄭人碩、張書偉主演的電影《人面魚 紅衣小女孩外傳》，11月23日上映後全台票房已破6200萬，不少網友分享觀影心得「被嚇得身心舒爽」、「第一次看恐怖片看到哭」。最可怕的是，徐若瑄拍《人面魚》浴缸戲畫面竟無預警消失，增添詭異味道。

(中時電子報)