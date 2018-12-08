歡慶成立5周年 YS首推「職旅青年特展」秀成果

2018年12月08日 18:33 中時 吳江泉

青年朋友們踴躍參與職旅青年特展，找出自己職涯的方向。（吳江泉翻攝）

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(簡稱YS)已成立第5周年，今年以「職旅青年特展」為主題，首次推出系列特展來秀成果，在今（8）日的特展活動現場，一開展就吸引超過百位青年朋友，經由展區的實際互動、體驗與自我釐清過程，找出未來的職涯方向，順利的開啟屬於自己的職涯新旅途。

活動由勞動部勞動力發展署長黃秋桂、分署長程泰運等貴賓持職旅護照及PASS通關印章，象徵職旅青年特展順利PASS，隨後眾人將職旅護照鑲在舞台背板，共同喊出「職旅青年特展、正式開展」後，象徵啟航的飛機飛向展覽入口，揭開展覽屏幕，完成啟航儀式。

黃秋桂表示，只要是對的事、就放手去做，同時勇往直前，成為年輕人的夥伴一定要有嘗試的勇氣，勉勵這些年來YS一路陪伴青年朋友的辛勞，YS集合了學界、業界及眾人的力量，成為青年朋友能落腳、學習與成長的地方，期許未來每個時刻，青年朋友在YS的協助下，逐漸成為國家未來的棟樑、也成為YS最值得驕傲的夥伴。

在餐飲業擔任行銷企劃的青年陳小姐指出，這次的展覽令她最印象深刻的地方就是曾到YS開講的職人所分享的職場金句「當你真心渴望某件事，整個時間都會聯合起來幫你」，這句話能帶來信念，給予青年追尋夢想的力量。

飯店業的人資廖小姐對青年朋友們分享自己的職涯故事，她說在轉職期間遇到不少困難，藉由YS的適性測驗等個別化的服務，釐清自我特質找到方向，也順利進入人資這個行業為大家服務。

分署長程泰運表示，今年YS成立滿5周年，在5年的努力耕耘用心經營下，服務青年超過20萬人次，日後YS仍會積極鏈結在地企業提供職場體驗職缺，增加實務歷練，並舉辦交流講座等提供尋職、轉職青年跨域資源，同時與大專院校合作，入校拓展服務據點，強化在學青年職涯規劃能力，也歡迎青年朋友踴躍加入YS這個大家庭，一同創造屬於自己的職涯旅程。

(中時 )