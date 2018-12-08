聖誕跨年相見歡～飯店佳餚、美酒無限暢飲，嗨翻整晚不停歇

2018年12月08日 18:43 中時 徐力剛

URBAN331威士忌酒吧「聖誕夜未眠」現場提供自助餐台美饌，每人原價2019元＋10％，期間限定買一送一。（圖片提供／國泰商旅）

Cozzi THE Roof餐廳「爐烤鴨胸佐野莓醬」口感綿密不乾，深受食家饕客喜愛。（圖片提供／國泰商旅）

迎接12月聖誕跨年夜，MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店、HOTEL COZZI和逸飯店‧高雄中山館打造全新套餐與自助吧，搭配Live Band演奏，享受愉悅歡聚時光。

慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳「聖誕跨年晚間套餐」12月21日至31日限定供應，前菜以「嫩煎北海道干貝」拉開餐期序幕，生食等級肥美干貝以小火嫩煎，口感外酥內嫩;主餐提供「火焰威士忌伊比利帶骨肋排」、「薩丁尼亞鯷魚蛤蠣燴圓鱈」或「8盎司頂級去骨肋眼」等頂級食材，最後以特調雞尾酒畫上完美句點，活動期間用餐賓客，享套餐買一送一優惠。

館內URBAN331威士忌酒吧「聖誕夜未眠」活動同步開跑，12月21日至22日期間，現場除了有自助百匯吧外，搭配多款鮮烹料理和紅白酒無限暢飲服務;31日跨年夜當晚則祭出「跨年夜未眠」盛典，百匯自助吧加碼贈送每人香料奶油焗烤龍蝦半隻。

和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳，全新「聖誕晚餐饗宴」12月22日至24日限期供應，提供經典乾式熟成肋眼牛排、香煎鮭魚襯明蝦、厚切法式羊肩、爐烤鴨胸佐野莓醬等7款海陸主餐選擇，搭配自助輕食沙拉吧享用，帶給味覺多層次感受。

(中時 )