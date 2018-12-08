艾草達人打造神農物流市集 推鹽焗艾草龍蝦創意養生料理

艾草達人李振輝將艾草與小龍蝦結合，研發出創意養生料理，鹽焗艾草小龍蝦。（謝瓊雲攝）

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花壇新農匯神農物流市集舉辦釣龍蝦、吃龍蝦比賽。（謝瓊雲攝）
鹽焗艾草小龍蝦香氣四溢，肉質美味彈牙的小龍蝦讓參賽者吮指回味，現場瀰漫濃郁艾草香。（謝瓊雲攝）
鹽焗艾草小龍蝦香氣四溢，肉質美味彈牙的小龍蝦讓參賽者吮指回味，現場瀰漫濃郁艾草香。（謝瓊雲攝）
來自花蓮的吳居(左)用2分鐘完食6隻艾草小龍蝦，是全部參賽者中速度最快的，獲李振輝(右)頒贈5台斤活跳跳的生猛小龍蝦，可以打包回家吃個夠。（謝瓊雲攝）

龍蝦佐艾草料理，你吃過嗎？花壇鄉知名艾草達人李振輝，在自家田園裡種植艾草，製作一系列天然艾草食品，也開發許多居家清潔環境衛生用品與保養保健品；他將腦筋動到生猛海鮮上，推出鹽焗艾草龍蝦，既美味又養生。

李振輝從榮民退伍變身農民，再開設生技公司、素食餐館，從古早味的草仔粿、艾草麵、艾草茶，到麻糬、蒟蒻凍、素圓、水餃，大力推廣食用艾草的好處，也開發清潔與美容保養品，是小農轉型農企業的成功典範。

打造專屬艾草王國後，李振輝今年在花壇鄉市區成立新農匯神農物流市集，精選全台各地的優質農產加工品，吃、喝、玩、樂應有盡有。為打響名氣，8日他向高雄水產養殖業者運來近萬斤澳洲小龍蝦，舉辦釣蝦、與剝蝦吃蝦大賽，中學少年10秒就釣起一隻，還有來自浙江的丁姓新住民，45秒就完食6隻麻辣小龍蝦，獲贈5斤回家吃個夠！

曾獲十大模範農民的李振輝表示，艾草除了民俗用來避邪，用途很廣泛，可以抑制細菌病毒，消炎止痛活血，還有豐富的膳食纖維、維他命與礦物質；鹽焗蝦是常見美食，食材換成新鮮彈牙的小龍蝦、在粗鹽上放上大把新鮮艾草一起焗烤薰蒸，鍋蓋掀起、香氣四溢，溫和的艾草香氣還有舒緩且提神醒腦效果，吃完讓人感覺神清氣爽。

(中時 )

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