難怪農民要造反！李來希「有圖為證」找到原因

2018年12月08日 18:23 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

全台高麗菜價格崩盤，農民採收損失更高，苗栗縣公館鄉一農戶乾脆推出1顆10元供民眾直接到農地採摘，數百民眾高興在15分鐘搶光8000顆高麗菜，但別忘記菜農痛苦心情。對此，全國公務員協會理事長李來希表示，他在花蓮全聯蔬果貨架看到賣價79元日本甘藍(高麗菜)...農業產銷失衡，還容許進口，難怪農民要造反！

李來希今在臉書po出在花蓮全聯蔬果貨架上日本甘藍照片，該日本甘藍一顆賣價高達79元，他指出，「日本甘藍就是臺灣的高麗菜，這是怎麼了？商人的良心被狗吃了嗎？農業產銷失衡，還這樣容許進口，難怪農民要造反！」網友回應表示：「抵制購買就好了！」、「買了一顆跟台灣本土的比較試吃，根本就不怎麼樣！搞不清楚是有甚麼內情？」；有網友更爆料指某家賣場「日本高麗菜是半顆79元」。

菜價今年長期處於崩跌，農民反彈造成部份縣市綠地變藍天，民進黨亦進行內閣調整。其中，農委會主委林聰賢遭究責下台，副主委陳吉仲成為代理主委。但陳吉仲下鄉召開座談會針對產銷失衡的相關問題大家面對面討論、共擬解決方法。但但邀請的都是合作社、農會，菜農都沒受邀，農民意見仍無法上達。陳吉仲則表示，第二波座談會鎖定特定生產農戶進行對話，強調會廣納農民提出來的意見。

但面對高麗菜價格崩盤，農民申請耕鋤百餘公頃，農委會事先未防範，事後高姿態指未來種植應採行登記制度，對於有登記生產的農民，政府會保障農民收入高於生產成本，沒登記的農民就要自負盈虧。而農產品盛產時，如何管控進口農產品則仍無回應，「難怪農民要造反！」。

(中時電子報)