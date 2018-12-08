難怪農民要造反！李來希「有圖為證」找到原因

全國公務員協會理事長李來希在花蓮全聯蔬果貨架看到賣價79元日本甘藍(高麗菜)。(圖/擷自李來希臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

全台高麗菜價格崩盤，農民採收損失更高，苗栗縣公館鄉一農戶乾脆推出1顆10元供民眾直接到農地採摘，數百民眾高興在15分鐘搶光8000顆高麗菜，但別忘記菜農痛苦心情。對此，全國公務員協會理事長李來希表示，他在花蓮全聯蔬果貨架看到賣價79元日本甘藍(高麗菜)...農業產銷失衡，還容許進口，難怪農民要造反！

李來希今在臉書po出在花蓮全聯蔬果貨架上日本甘藍照片，該日本甘藍一顆賣價高達79元，他指出，「日本甘藍就是臺灣的高麗菜，這是怎麼了？商人的良心被狗吃了嗎？農業產銷失衡，還這樣容許進口，難怪農民要造反！」網友回應表示：「抵制購買就好了！」、「買了一顆跟台灣本土的比較試吃，根本就不怎麼樣！搞不清楚是有甚麼內情？」；有網友更爆料指某家賣場「日本高麗菜是半顆79元」。

菜價今年長期處於崩跌，農民反彈造成部份縣市綠地變藍天，民進黨亦進行內閣調整。其中，農委會主委林聰賢遭究責下台，副主委陳吉仲成為代理主委。但陳吉仲下鄉召開座談會針對產銷失衡的相關問題大家面對面討論、共擬解決方法。但但邀請的都是合作社、農會，菜農都沒受邀，農民意見仍無法上達。陳吉仲則表示，第二波座談會鎖定特定生產農戶進行對話，強調會廣納農民提出來的意見。

但面對高麗菜價格崩盤，農民申請耕鋤百餘公頃，農委會事先未防範，事後高姿態指未來種植應採行登記制度，對於有登記生產的農民，政府會保障農民收入高於生產成本，沒登記的農民就要自負盈虧。而農產品盛產時，如何管控進口農產品則仍無回應，「難怪農民要造反！」。

(中時電子報)

李來希臉書

曾出席小英新書發表會 貴婦奈奈…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。