劍湖山大飯店尾牙春酒宴客制化

劍湖山大飯店尾牙春酒宴食材都是以雲林在地生產為主。(劍湖山提供)

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劍湖山大飯店尾牙春酒宴食材都是以雲林在地生產為主。(劍湖山提供)
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五星級劍湖山渡假大飯店以雲林縣食材為主、首創客制化精緻尾牙春酒宴，即日起至2019年3月31日止，只要一次訂位滿30桌以上，就贈送1張價值9000元的高級客房平日住宿券，作為企業社團尾牙春酒歡聚的摸彩禮。

劍湖山渡假大飯店尾牙春酒料理由擁有30年廚藝經驗的中宴主廚李詩桂及副主廚張家憲親自掌杓，特製8888元＋10％、 6688元＋10％兩款尾牙春酒特色料理，並且可以以相同的價位，提供客製化的菜色搭配，讓家族、企業或社團的暢快歡聚。

即日起至2019年3月31日止，一次預定尾牙春酒宴15～19桌，即贈送「和康500元鍋物抵用券」2張；預定尾牙春酒宴20～29桌，再加贈「蔚藍西餐廳平假日晚餐券」2張；而預訂滿30桌以上，再加贈「高級客房平日住宿券」1張。

劍湖山尾牙春酒特色料理以雲林特產豬肉料理而成的「義式香料烤肋排」、以西螺米特製的「櫻花蝦香鬆米糕」、以雲林沿海蝴蝶斑及古坑醬筍料理的「田心醬筍富貴魚」、從口湖鄉產地直送的大蝦特製成「XO醬蝦仁鮑魚角」等等，都是非常精巧、風味十足的特色餐點，提前預約就能以8888元＋10％、 6688元＋10％兩種價位，特製專屬的尾牙春酒宴。春酒尾牙訂位專線：05-582-9600

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