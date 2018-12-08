新舞王領軍百位舞者 《火焰之舞》8日演出再創奇蹟

2018年12月08日 19:09 中時 潘鈺楨

女舞者一字排開。（寬宏提供）

百位舞者大合照。（寬宏提供）

愛爾蘭踢踏舞劇《火焰之舞》8日在台演出，本次臺灣巡迴演出由被視為舞王接班人的詹姆士基根(JAMES KEEGAN)擔綱男主角，與百位舞者攜手表演，他表示：「火焰之舞是我的老師麥可佛萊利(Michael Flatley)的作品，現在舞團的舞者是比較年經的，本次臺灣演出我們編舞多了一些新元素，融合了新舊世代的表演，期待帶給臺灣觀眾最棒的《火焰之舞》。」

《火焰之舞》以整齊劃一富含爆發力的踢踏舞聲，為臺灣巡演接開序幕。觀眾王小姐表示，「上次《火焰之舞》來臺灣已經是六年前了！這次終於又來了！實在非常開心迫不及待要看到了！」舞王首席弟子領軍，帶領最精銳年輕的舞者群，展現力與美的極致饗宴。男女舞者火熱登場，展現極致火辣震撼人心的舞姿」。觀眾簡小姐表示：「實在太精彩了！尤其是女舞者忽然脫去外衣那段！舞風就突然變的好性感！不管是舞蹈音樂舞台服裝都好厲害！而且看到舞者在台上熱情表演的樣子，我也忍不住跟著一起跳！真的一定要來看！」

《火焰之舞》台北場今明兩天於林口體育館演出，12月10號在高雄巨蛋，12月15號將於台中圓滿劇場演出。詳細購票資訊請洽寬宏售票系統。

(中時 )