耶誕燈點亮新瓦屋 健康Love藝起來

2018年12月08日 19:44 中時 莊旻靜

新竹縣長邱鏡淳（中）8日出席活動，在現場發小禮，與孩子們互動、親近。（莊旻靜攝）

新竹縣政府文化局與天主教會新竹教區8日在新瓦屋客家文化保存區，舉辦《2018感恩聖誕Song．健康Love藝起來》，吸引不少民眾參與。（莊旻靜攝）

為了慶祝冬至與耶誕節即將到來，新竹縣政府文化局與天主教會新竹教區8日在新瓦屋客家文化保存區，舉辦《2018感恩聖誕Song．健康Love藝起來》，現場有兒童劇團演出、闖關活動等，還有新瓦屋限量版文創品新亮相，讓民眾度過悠閒的周末。

縣長邱鏡淳、文化局長張宜真表示，8日從下午的禾埕廣場舞台秀開始「Love藝起來」，由天使鼓舞團表演太鼓、二重幼兒園、德蘭幼兒園小朋友演出，新竹縣傑出演藝團隊艸雨田舞蹈劇場帶來耶誕Dance Party；海波兒童劇團則有奶油獅獨家授權的「黑公主與白王子」、「達洋與瑪西」故事唱跳秀。

除此之外，周末還有青農市集、13好市集、古風車巷弄室集與天主教會新竹教區的健康歡樂聖誕市集等4市集超過90個攤位。闖關還有健康歡樂耶誕闖關、闖關集好禮等，甚至還有耶誕老公公及2個小天使與民眾互動，參加的小朋友還能獲得手工再生的環保文具，8日有6大好禮大FUN送，使參與者收穫滿滿。

重頭戲祈福點燈禮則在傍晚舉辦，參加者還能獲得限量的馬槽造型小燈，準備迎接耶誕節的到來，邱鏡淳也在現場發小禮，與孩童親切互動。

(中時 )