推廣母語教學 新市國小推出台語有聲繪本

新市國小8日上午舉行《恁厝阮兜》台語有聲兒童繪本發表會。校長張瓊文（中）與作者劉惠蓉（左）、繪本畫家蘇菲亞（右）合影。（李其樺攝）

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《恁厝阮兜》全篇以華語翻台語書寫，書中介紹三合院、茅草屋等先人建築，及永安宮等新市在地文化。（李其樺攝）
推廣母語教學 新市國小推出台語有聲繪本
推廣母語教學 新市國小推出台語有聲繪本

新市國小為了推廣母語教學，委請台語老師劉惠蓉、兒童繪本畫家蘇菲亞合作，歷時3年完成《恁厝阮兜》台語兒童繪本有聲書籍，首刷2千本免費贈閱，除了傳承新市在地文化，也可用於母語教學、話劇推廣。

劉惠蓉目前擔任新市國小台語教師，多年來推動台語教學，曾出版《鞋仔厝破一空》、《鳥鼠的尾溜》、《煮飯花》等台語兒童繪本。她表示，多年來就想要創作一本介紹新市文化的台語兒童繪本，於是3年前和畫家蘇菲亞協力，著手開始創作。

劉惠蓉指出，《恁厝阮兜》全書以華語翻台語，書名翻成國語就是「你家我家」的意思。書中以「三隻小豬的故事」改寫，帶領讀者認識草屋、三合院、磚瓦屋及近日流行的玻璃建築，也介紹新市永安宮、西拉雅平埔族等在地文化。

另外，《恁厝阮兜》每一篇章均搭配繪本畫家蘇菲亞創作的可愛插圖，書中收錄許多台語俗諺，新市學童演說唸謠錄製成有聲光碟，教導學童學習正確的台語發音，傳承母語文化。

新市國小校長張瓊文表示，學校獲107年文化部本土語言創作及應用計畫補助，出版新市在地本土語兒童有聲繪本，《恁厝阮兜》既是具備觀賞性的兒童繪本，也是可讀性高的台語有聲書籍，更是對新市人文的典藏紀錄。

(中時 )

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