入選故宮、總統府大師作品 新化高中也能看得到

新化高中8日上午舉行52周年校慶活動，邀請國內藝術家在校內設展，其中不乏曾入選總統府和故宮典藏的大師手筆，讓師生享受難得的藝術盛宴。（李其樺攝）

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新化高中校長鄭曜忠（自左及右）頒發感謝狀給雕塑家王昭旺、何玫瑾夫婦；台南市藝術家協會理事長李文欽（右）也一同頒發感謝狀。（李其樺攝）
木雕名家辜發明受邀展出作品「松下財神」，彌勒佛坐於松樹下，雕工細膩，刻畫入神。（李其樺攝）
雕塑家何玫瑾展出銅雕作品「心中有愛」。（李其樺攝）
新化高中舉辦校慶美展，展出書法、油畫、國畫、木雕、銅雕等豐富作品，即日起展出至20日止。（李其樺攝）

新化高中8日上午舉行52周年校慶活動，除了學生創意變裝進場、社團表演、園遊會等多元活動外，校方更邀請國內藝術家在校內設展，其中不乏曾入選總統府和故宮典藏的大師手筆，讓師生享受難得的藝術盛宴。

新化高中圖資大樓三樓校史室近日趕在校慶前整修完工，新化高中傑出校友、台南市藝術家協會理事長李文欽號召國內多位藝術名家來校內參展，讓整座校史室搖身一變成為藝術殿堂。

受邀參展的藝術家有國畫大師郭金保、陳辛合、王巧雲；書法名家林木村、吳振銘；西畫家黃翰陞、雕塑家王昭旺和何玫瑾夫婦、木雕大師辜發明和李文欽等人。

其中郭金保為台南人，也是當代知名畫家，作品「喜得連科」曾獲得大陸北京故宮博物院典藏；木雕名家辜發明自學木雕，所刻作品栩栩如生，展出作品「松下財神」，彌勒佛坐於松樹下，雕工細膩，刻畫入神。

另外，雕塑家夫婦王昭旺與何玫瑾從事銅雕創作超過20年，作品曾入選台北故宮和奇美博物館典藏，這次除了在校史館展示他們的銅雕創作，在新化高中校園內也可欣賞到「甜蜜蜜」、「美好時光」、「雄心壯志」和「領頭羊」等大型公共藝術作品。

新化高中校長鄭曜忠表示，校慶美展即日起展出至20日止，提供師生教學觀摩，陶冶學生藝術氣息，校慶當天也開放給校外民眾入校參觀。

(中時 )

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