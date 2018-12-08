華夏科大發揮產學合作成效 為保一總隊建立智慧靶場

2018年12月08日 19:59 中時 葉書宏

華夏科技大學與該校育成中心廠商重鎮科技公司合作推動產學合作計畫，由電機系老師張信宏帶領學生李沅樺，為保一總隊原本的室內舊靶場。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學與該校育成中心廠商重鎮科技公司合作推動產學合作計畫，由電機系老師張信宏帶領學生李沅樺，為保一總隊原本的室內舊靶場。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學與該校育成中心廠商重鎮科技公司合作推動產學合作計畫，由電機系老師張信宏帶領學生李沅樺，為保一總隊原本的室內舊靶場，建立成現代化數位智慧靶場。

華夏科技大學表示，張信宏利用Arduino微處理器晶片來控制室內靶場的高壓馬達，以無線RF射頻技術來精準控制標靶距離，最後建立智慧化全功能控制平台，實為該校產學合作最為成功的特色亮點。

李沅樺表示，從這一次的產學合作中學以致用，將平時所學的理論及實習課加以實現，過程中也能了解自己的不足，哪些地方需要補強，同時也很有成就感，能夠將不能動作的室內靶場，一直到現在能夠控制得宜，過程中的學習雖然跌跌撞撞，畢竟實務和理論有著很大的差異。

他提到，老師張信宏及現場有經驗的師傅都很願意教，讓學生收穫良多並累積不少實務經驗，也更認識自我，對於零經驗的學生來說，產學合作是一條很好切入職場的方向，接軌社會，也試探著是否了解此行業生態樣貌，很感謝學校能夠給予此機會。

華夏科技大學表示，學校與企業相依相存、彼此成長，期盼能藉由更穩固的基礎與多方的合作，發揮學校的特色與專長，藉由學校教師與學生結合將知識能量轉化生產力，將學校資源充分整合做出有效運用，強化學術的研發以及產業創新之連結，使其研發能量充分應用協助產業界，增進產業界研發能量進而促進產業升級，發揮本校產學連結的特色

據悉，重鎮科技公司深植技術研發、產品更新以落實客製化專案市場逾二十年，在智慧型交通控制系統、城市監控CCTV系統、大中小型控制系統、龐雜的模擬器、實彈射擊靶場、安全監控系統等，始終堅持軟硬體技術獨力自主、系統產品整合研發服務的永續經營模式，快速、深耕、誠信、勤勞的落實在亞洲各地有很好的口碑。

(中時 )