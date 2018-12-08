陳其邁落選反而人氣飆升 網民直指兩原因

2018年12月08日 20:03 中時電子報 黃麗蓉

陳其邁在高雄市長選舉失利，選後卻人氣飆升，近日他的臉書直播都有數十萬人次觀看，今天在高雄駁二的咖啡會也吸引萬名邁粉參與。有PTT網民認為，陳其邁是這次九合一選舉最大受益者，並分析指陳其邁選後人氣漲，是因為他甘願輸，輸甘願，且在民進黨內，相對下他較不讓人討厭。

網民分析陳其邁落選反而人氣漲的兩個原因：

1.甘願輸，輸甘願：由於高雄選舉奧步特多，變得高雄人非常痛恨奧步。而此次選舉，陳其邁敗選前沒出奧步，敗選後感言也說得好，而在最後關頭陳放棄掙扎，承認敗選。他種種作法終於稍稍挽回民進黨給人「不用奧步不會選」的臭形象。

2.在民進黨內，陳其邁相對下不讓人討厭：大家討厭蔡政府的當權派，辭區域立委又落選的陳其邁反倒沒利害關係，而且也不是新潮流，遠離爭執核心，因此不會變成眾矢之的！

還有網民指出，陳其邁還是受惠了這次高雄選戰，是媒體焦點，因此他的知名度大增，當然他知名度本來就很高，重要的是，大家更認識他，也覺得他很不錯，起碼真的很了解高雄。不過他的經濟政策若能更貼近庶民，會更好。另外，高雄明明算有錢，家戶所得明明贏台中，還略高新北(多4000元)，證明鋼鐵、石化是賺錢的，只是汙染環境。其實高雄人不必要這麼反石化、鋼鐵，重點是石化要升級，像新加坡也是石化大國，為啥人家不會說新加坡很髒。該網民強調，陳其邁才53歲，來日方長，選戰策略再檢討，未來一定有機會贏。

(中時電子報)