傳與陳冠希有染辣模怒割腕 秦舒培用這表情回應

陳冠希莫名捲入Naom（左圖）i緋聞。（圖／翻攝自新浪娛樂微博；翻攝自edcee3000 IG）

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中時電子報
Naomi不堪抹黑，憤而割腕抗議。（圖／翻攝自Naomikyx、鳳凰網娛樂微博）
公司替Naomi出聲駁斥緋聞。（圖／翻攝自esee英模微博）
秦舒培昨出席活動，心情看來不錯。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

大陸辣模Naomi（康雅馨）最近和饒舌歌手男友Al Rocco閃電分手，引來網友爆料她私生活不檢點、睡過「嘻哈圈的半壁江山」，更曬出她與陳冠希合影，暗指兩人過從甚密，Naomi不堪流言日前竟憤而割腕，今(8日)公司為她出聲揚言提告，而和陳冠希育有一女的名模秦舒培昨現身活動，雖沒被問到另一半緋聞，但訪談中她不時開心大笑，看似心情未被影響。

Naomi最近被網友爆料私生活混亂，指她早期在酒吧工作就常和客人亂搞、墮胎，出道參加節目後又和燈光師搞曖昧，還跟抱怨男友「不行」，與檯面上深愛男友的形象可說是表裡不一，為此，Naomi竟選擇割腕抗議，引來閨密曬照證實Naomi輕生，更反批網友冷血，「為什麼你們要一起摧毀她？」

Naomi公司今發正式聲明，指網友爆料沒有時間邏輯，完全是東拼西湊的假傳言，惡意將Naomi塑造成「與數名男子有染」、「對戀愛伴侶朋友不忠的形象」，已嚴重侵犯Naomi和家人、朋友的名譽權，公司呼籲告相關謠言發布者立即刪除惡意侵權內容，並保留一切法律追究的權利。

而近年來浪子回頭與秦舒培生下一女的陳冠希，這回也莫名捲入與Naomi的緋聞，據《娛樂有飯》微博報導，秦舒培昨在上海出席活動，接受訪問不時開懷大笑，心情看來不錯，沒因陳冠希和Naomi緋聞影響情緒，陳冠希也未回應此事，兩人都懶理天外飛來的緋聞。

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(中時電子報)

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