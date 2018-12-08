新化高中52周年校慶 學生創意變裝大進場吸睛

2018年12月08日 20:18 中時 李其樺

學生變裝進場表演展現創意。（李其樺翻攝）

學生變裝進場表演展現創意。（李其樺翻攝）

新化高中每年舉辦「大手牽小手」活動，讓學生與來自其他學校的外籍大學生交流。（李其樺攝）

校長鄭曜忠（左）與外籍生合影。（李其樺攝）

今年新化高中校慶特別邀約華醫護理系、視光系師生到校，提供刮痧、按摩、測視力等服務，讓家長和校內師生免費體驗。（李其樺翻攝）

新化高中8日上午舉辦創校52周年校慶，今年校慶除了運動會、園遊會、社團表演，也邀請國內多位藝術名家到校開展，當天上午學生變裝進場，有打扮成陸海空三軍，還有得打扮成動物造型，展現學生靈活創意。

今天上午創意遊行表演進場，104級畢業生蔡姿婷特別帶領20位就讀軍事院校的畢業校友，穿著陸、海、空軍各式制服列隊進場，抖擻精神、整齊一致的步伐吸引眾人目光；南召中心國軍寶寶隨後上場表演開場熱舞帶動高潮。

當天新化高中同時舉辦校慶美展開幕，校長鄭曜忠頒發感謝狀給參展藝術家，感謝免費提供作品豐富、薰陶學子藝術涵養。展期預計至今年12月20日止。參展作品豐富多元精彩，校慶當日免費開放民眾入場參觀。

新化高中熱舞社、吉他社、熱音社、康輔社也展開成果發表活動，號召南工、長榮商科、光華、南大、新工等友校社團相挺贊助參與表演，讓全校師生同時欣賞精采的藝文活動。

此外，今年校慶特別邀約台南醫院新化分院醫師帶領團隊提供量血壓、測血糖、諮詢等服務；華醫護理系、視光系師生也提供刮痧、按摩、測視力等服務，讓家長和校內師生免費體驗。

(中時 )