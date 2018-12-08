新化高中52周年校慶 學生創意變裝大進場吸睛

104級畢業生蔡姿婷特別帶領20位就讀軍事院校的畢業校友，穿著陸、海、空軍各式制服列隊進場，抖擻精神、整齊一致的步伐吸引眾人目光。（李其樺翻攝）

友善列印
中時
學生變裝進場表演展現創意。（李其樺翻攝）
學生變裝進場表演展現創意。（李其樺翻攝）
新化高中每年舉辦「大手牽小手」活動，讓學生與來自其他學校的外籍大學生交流。（李其樺攝）
校長鄭曜忠（左）與外籍生合影。（李其樺攝）
今年新化高中校慶特別邀約華醫護理系、視光系師生到校，提供刮痧、按摩、測視力等服務，讓家長和校內師生免費體驗。（李其樺翻攝）

新化高中8日上午舉辦創校52周年校慶，今年校慶除了運動會、園遊會、社團表演，也邀請國內多位藝術名家到校開展，當天上午學生變裝進場，有打扮成陸海空三軍，還有得打扮成動物造型，展現學生靈活創意。

今天上午創意遊行表演進場，104級畢業生蔡姿婷特別帶領20位就讀軍事院校的畢業校友，穿著陸、海、空軍各式制服列隊進場，抖擻精神、整齊一致的步伐吸引眾人目光；南召中心國軍寶寶隨後上場表演開場熱舞帶動高潮。

當天新化高中同時舉辦校慶美展開幕，校長鄭曜忠頒發感謝狀給參展藝術家，感謝免費提供作品豐富、薰陶學子藝術涵養。展期預計至今年12月20日止。參展作品豐富多元精彩，校慶當日免費開放民眾入場參觀。

新化高中熱舞社、吉他社、熱音社、康輔社也展開成果發表活動，號召南工、長榮商科、光華、南大、新工等友校社團相挺贊助參與表演，讓全校師生同時欣賞精采的藝文活動。

此外，今年校慶特別邀約台南醫院新化分院醫師帶領團隊提供量血壓、測血糖、諮詢等服務；華醫護理系、視光系師生也提供刮痧、按摩、測視力等服務，讓家長和校內師生免費體驗。

(中時 )

《漁業法》三讀通過 漁民休漁最… 暖心建商公益耶誕派對 招待彰化…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。