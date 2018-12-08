暖心建商公益耶誕派對 招待彰化家扶兒吃炸雞

2018年12月08日 20:24 中時 謝瓊雲

維瓦第建築團隊董事長李威廷（右2）、總經理郭家綾（中）在接待中心發起「吃炸雞，樂捐款」活動，和美鎮長阮厚爵夫人（左2）也專程到場響應捐款。（謝瓊雲攝）

小朋友開心領取炸雞、享用美食。（謝瓊雲攝）

小朋友開心領取炸雞、享用美食。（謝瓊雲攝）

彰化在地建商維瓦第建築團隊今年在北彰、南彰鄉鎮皆推出新建案，引發好評，8日下午在和美時尚接待中心舉辦「吃炸雞，樂捐款」活動，接待所布置成溫馨的耶誕派對，還請來在地炸雞業者現炸雞腿，招待200名家扶中心親子享用美食，度過溫馨的週末下午。

下午1點半，接待會館外已經大排長龍等著享用現炸雞腿，彰化家扶中心主任王震光也陪同200名受扶助家庭成員一起前來享用美食。除了炸雞，現場還精心準備水果、飲料、餅乾與點心，宛如溫馨的耶誕家庭派對。

就讀陽明國中二年級的陳同學說，今天由媽媽騎車載著她與弟弟一起前來享用炸雞，因為媽媽平時工作忙，加上油炸物熱量較高，幾乎很少有機會吃到炸雞鹽酥雞，今天來到這麼溫馨的地方和家人、家扶的朋友一起吃東西，真的有種提早過節的歡樂氣氛。

王震光說，感謝善心企業為家扶兒注入一股暖流，招待200位家扶親子享用炸雞大餐，現場還號召客戶、社區與賞屋民眾，免費自由領取炸雞、也歡迎隨意樂捐；活動短短一個半小時，就募得款項2萬1285元，其中維瓦第也加碼捐出6600元，在溫馨的耶誕佳節前夕，用心的出錢、出力，溫暖孩子的心，也讓社區民眾一起參與、響應企業公益活動。

總經理郭家綾指出，「維瓦第」建築團隊深耕在地，持續引進創新技術與知識，從「怡和世家」、「春上春墅」、「比佛利」、「城堡系列」等等，營造出好口碑。最新推出的「和美時尚」建案，附近機能完全、鄰近和中廣場與德美公園，規劃精緻公設、60戶2-3房時尚宅、外加2店面，每坪18.5萬元均一價，甫推出3個多月便掀起看屋熱潮，預售屋銷售已狂銷近7成。

董事長李威廷表示，擴展業務同時，維瓦第團隊也不忘懷抱感恩之心回饋鄉里。比如溪湖「維瓦第天瑚」夏天時直接向產地農民購買整車鳳梨，送給來賞屋民眾與過路客，也與華山基金會獨居長者分享，藉此為果農打氣，一方面也做公益回饋社會。

(中時 )