趙薇開餐廳滿口媽媽經

2018年12月08日 20:12 中時 蕭雅玲

趙薇掌廚美食實境節目《中餐廳》，將在今（9日）晚10點在中視播出，已為人母的她，與黃有龍結婚10年，婚後育有一女「小四月」，今年已經8歲，對於女兒非常保護，從不公開女兒的正面照，但卻可在節目中看到她展現母愛的一面，這回為了節目趙薇與好友黃曉明、金馬影后周冬雨、中國首席男模張亮以及內地知名主持人靳夢佳，利用20天的時間在泰國象島經營中餐廳，卻經常可以看到趙薇卸下明星光環，在餐廳內與客人大方分享教養孩子的「媽媽經」。

節目中趙薇認為，現代人生得少，都將孩子當成掌中寶一樣寵，但她反而認為太過寵愛小孩的教養方式，反而會養出目中無人的孩子外，她還評論，自己經常看新聞，有些小孩因為媽媽不給零用錢，就對著媽媽打耳光，這樣的舉動，看在她眼裡認為，都是因為從小父母就過於順從孩子導致而成

趙薇與黃曉明2位同為北京電影學院表演系的同窗同學，這回隨著《中餐廳》前進泰國象島經營餐廳，藉此弘揚中華美食文化。2人多年的深厚感情，即使到了泰國也會經常互懟，從採買食材及廚房用具到決定菜單價錢，樣樣都可以鬥嘴，製作單位更安排他們大學時期班主任崔老師擔任特別嘉賓，一看到老師現身餐廳，2人彷彿回到大學時期模樣，各種幼稚的鬥嘴，讓所有人看得大笑。

而擁有好廚藝的主廚張亮，為滿足當地遊客的胃口，在節目中也大展廚藝，做了紅燒魚、宮保雞丁等各式各樣的中式料理，在節目播出後被網友做成菜譜，在網路上廣為流傳，展現張亮主廚的好廚藝。

(中時 )