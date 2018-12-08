SBL》不講棒打前東家 宋宇軒助達欣逆轉勝富邦

達欣宋宇軒快攻上籃取分，富邦蔡文誠防守不及。(中華籃協提供)

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中時電子報
達欣蘇翊傑與板凳席擊掌慶祝。(中華籃協提供)

坦承遇上自己前東家富邦勇士，內心感受複雜的達欣後衛「宋仔」宋宇軒，9日貢獻16分、7籃板，更在最後關頭與蘇翊傑、林宜輝攜手打出15比3逆轉攻勢，幫助達欣82比76氣走富邦，宋仔賽後第一句話是，「這不算棒打前東家啦！」

「所謂棒打前東家，應該是像上次梅約爆發痛宰對手那樣才對，我對富邦充滿感激，更欠Chris(富邦領隊蔡承儒)一個大人情，他真是好老闆，」宋宇軒表示，「畢竟上季我在富邦遭遇受傷與父親過世，我的情緒一直都無法拉回來。」

宋宇軒強調，自己待在富邦期間，很感謝許晉哲總教練的照顧與安慰，也獲蔡承儒與陳建州的強力慰留，但後來自己感覺都快30歲了，也該出去闖闖看，所以才會決定跳槽達欣，等到明年球季打完，再去中國大陸NBL挑戰一下。

「來到達欣之後，這裡有我的兩個屏中學長張智峰、李豐永，其他教練也很照顧我，況且達欣擅打『亂刀流』，就是亂中有序的打法跟我很合，」宋宇軒說，「當初熱身賽首次碰上富邦，心情就很複雜，也花了一點時間才沉澱下來。」

在開季4連敗後搶到3連勝的達欣，8日除了宋宇軒，林宜輝拿下全隊最高17分，蘇翊傑則有14分、8助攻與3抄截，麥克連13分、19籃板，頗受球迷喜愛的2008年選秀探花梅約，全場投14中4、僅拿9分，表現並不理想。

富邦總教練許晉哲賽後再扛敗仗責任，強調一切都因他的調度問題，提起三洋將該如何解決，許總說：「假如今晚贏球，我會告訴你們就不換了，如今就等明天我們討論過後，再來決定留誰。」富邦替補後衛洪志善此役也撞傷鼻樑。

(中時電子報)

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