劉駿耀胰臟癌離世 鄭弘儀10年同事情誼深感不捨

2018年12月08日 20:26 中時 蕭雅玲

名嘴劉駿耀傳出昨（7日）晚因胰臟癌病逝於內湖三總，享年52歲。據了解，劉駿耀自今年6月起因胰臟癌已屬晚期，期間頻繁住院，這半年間病情出現變化，1個月前開始惡化，最終不敵病魔，於7日晚9點46分病逝於三總。

曾與他當過10年同事的鄭弘儀聞訊，感到很難過、震驚。他表示，距離上次看到劉駿耀已是2、3年前的事，當時有兩張音樂會的票無法去看，所以便把票給了劉駿耀，讓他帶老婆一起去看，便再也沒有見過他，幾個月前聽到他罹癌消息，「曾想過要去看他，但因為太久沒聯絡，怕他心情不好，或是不想讓人看到，才沒有去看他」，沒想到今天就傳出他病逝消息，讓他覺得很惋惜自責，應該早點去看他。

他透露，與劉駿耀都是在「中時晚報」創刊時就是同事，當時劉駿耀跑的是社會線，他則負責財經線，但2人位置坐得很近，且又都是愛運動，經常會一起去打壘球，當時劉駿耀因體能好，還擔任中時壘球隊的外野手，每次打完球還會相約一起去吃飯，是個很好相處，又愛講笑話的人。

後來2人先後離開報社，轉戰主持政論節目，也會上彼此主持的節目，劉駿耀還曾邀請過鄭弘儀到他家中煎牛排、喝紅酒，前幾年知道出減肥書，瘦了2、30公斤，當時看到他狀況都還非常好，還神清氣爽，如今卻因胰臟癌離世，讓他覺得很不捨。

(中時 )