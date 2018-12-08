萬芳：「你很不懂事！」 盧廣仲忙道歉

2018年12月08日 20:27 中時 蔡琛儀

萬芳和盧廣仲互動相當俏皮。（聯成娛樂提供）

萬芳難得小露香肩和背部。（聯成娛樂提供）

萬芳演唱會開場相當熱鬧。（聯成娛樂提供）

萬芳今年4月首攻台北小巨蛋，8日將「時間仍然繼續在走」演唱會原汁原味移師高雄巨蛋，也是她第一次在高雄開唱。今盧廣仲也到場助陣，他和萬芳說：「上次李英宏當你嘉賓，很像小阿姨帶姪子，今天像我表姐。」身穿帥氣花西裝的萬芳馬上回：「你很不懂事，我今天是你表哥，你是表妹。」讓盧廣仲聽了連忙道歉。

兩人今合唱〈愛情限時批〉炒熱現場氣氛，盧廣仲被萬芳拱跳舞，讓他一度笑到差點忘詞，兩人還俏皮比出愛心手勢，相當逗趣。他們過去素未謀面，因這次演唱會才牽起合作，盧廣仲也自虧是來幫萬芳爭取換衣服時間。

萬芳的港都攻蛋首秀票房近九成，約進帳2300萬元，演唱會時間選在5點開演，讓歌迷還能去附近逛夜市，促進觀光。她將開場的樂儀隊陣仗擴充到140人，也接地氣選唱兩首台語情歌〈粉紅色的凸床〉、〈聽歌的人〉，原本七套服裝更新了三套，其中一套露香肩又小露背，對向來走空靈文青路線的她來說是一大突破。

開場萬芳以一襲白色洋裝，赤腳自舞台升起，輕聲吟唱〈時間仍然繼續在走〉掀開序幕。她上回在台北一出場就噴淚爆哭，昨晚成功hold住眼淚，笑容滿面的現身，開心說：「高雄就是這麼熱情啦！」

她今不忘獻唱經典戲劇金曲〈碧海情天〉、〈我記得你眼裡的依戀〉、〈猜心〉等，配合大螢幕回顧戲劇片段，讓台下粉絲都隨著她的歌聲墜入往日時光。唱到〈原來我們都是愛著的〉時，她想起近幾年不少好友的離世，忍不住哽咽淚崩，盼大家都能及時向周遭的人說出愛。

(中時 )