「台南市最美麗的風景」 南市表揚百名環保義工

台南市政府環保局8日上午在大內走馬瀨農場舉辦績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮，當天也邀請志義工們暢遊農場，慰勉環保志義工1年來協助維護環境的辛勞。（台南市環保局提供）

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台南市政府環保局8日上午在大內走馬瀨農場舉辦績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮，當天也邀請志義工們暢遊農場，慰勉環保志義工1年來協助維護環境的辛勞。（台南市環保局提供）
台南市政府環保局8日上午在大內走馬瀨農場舉辦績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮，當天也邀請志義工們暢遊農場，慰勉環保志義工1年來協助維護環境的辛勞。（台南市環保局提供）
台南市政府環保局8日上午在大內走馬瀨農場舉辦績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮，當天也邀請志義工們暢遊農場，慰勉環保志義工1年來協助維護環境的辛勞。（台南市環保局提供）

台南市政府環保局8日上午在大內走馬瀨農場舉辦績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮，當天也邀請志義工們暢遊農場，慰勉環保志義工1年來協助維護環境的辛勞。

台南市秘書長方進呈表示，台南市的環保義工隊已多達637隊，全市2萬6千多名環保志義工，除了每月一次環境清潔日掃街整理社區環境，尤其今年又多了菸灰菸蒂不落地計畫，更加彰顯環保局對環境整潔的重視。

環保局長林健三說，台南市環保志義工從協助掃街、淨溪、淨灘外，還投入守護環境，幫忙通報汙染案件，擴大保護環境，防範汙染範圍遍及全面。感謝志義工伙伴的幫忙，每當看到穿著環保背心的志義工幫忙清理環境，就是看到大台南最美麗的風景。

當天共有101名績優環保志義工、10名績優環境教育志工、36個綠色採購績優單位、5隊執行菸灰菸蒂不落地宣傳推廣補助及評比計畫的績優隊伍、13隊績優水環境守護志工隊、13隊水質監測競賽獲獎隊伍獲頒獎表揚，並為3隊新成立的水環境守護志工隊授旗，激勵志義工志氣。

(中時 )

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