最小巴掌仙子 回長庚娘家成萌娃兒

2018年12月08日 21:38 中時 蔡依珍

救活Q寶的主治醫師、林口長庚新生兒加護病房主任江明洲。（蔡依珍攝）

林口長庚最小存活的「巴掌仙子」Q寶22周出生時僅400克，8日「回娘家」已是萌娃兒，護理師送上「早產兒之光」，祝Q寶順利長大。（蔡依珍攝）

擔任汽車零件品保工程師的蔡明秀，去年意外懷上第三胎，卻因工作繁忙出血急安胎住院2周，仍在22周、兒子僅400克時分娩，聽聞存活率僅8％、看到小小身軀插滿管線，屢屢讓她淚流滿面，所幸Q寶很爭氣，不但沒有早產兒的後遺症，成長進度甚至屢屢超前，創下林口長庚最小存活的「巴掌仙子」，8日「回娘家」已是萌娃兒，護理師送上「早產兒之光」紅布條，祝Q寶順利長大。

37歲的蔡明秀分別在32歲、34歲時，足月生下2名體重都破3000克的女娃兒，還因都不會陣痛、15分鐘就「擠」出來，讓親友都大讚「很適合生小孩」。去年意外懷上第三胎Q寶，卻突然在20周時出血、強烈宮縮，住院安胎2周後，突然感到腰痠，醫師內診驚見男嬰已到子宮頸，1分鐘後，才22周、僅400克的Q寶就誕生了。

蔡明秀回憶，醫師告知Q寶存活率幾乎是零時，她猶如晴天霹靂，覺得「這是什麼八點檔劇情」，看著兒子全身插滿密密麻麻管子、皮膚因治療出現傷口和瘀青，她卻只能隔著保溫箱喊話，都讓她數度淚崩，坐月子期間更害怕接到醫院電話，所幸Q寶很爭氣，第110天首次抱到Q寶時興奮到整晚睡不著覺，第198天就達3390克，順利在母親節前一天出院返家。

蔡明秀笑說，Q寶甚至比前兩個姐姐還好照顧，若以2月24日預產期開始算，Q寶的矯正年齡才9個多月，翻身、爬行、站立等發展都超越足月兒，讓她非常欣慰，也感謝長庚醫療團隊的照顧、教導，成為她最強後盾。

林口長庚新生兒加護病房主任江明洲說，早產兒約佔8至9％，長庚平均一年約有800個早產兒、出生不到1500克者約有250個，往往因器官發展不全造成孩子一生的陰影，Q寶透過雙主治醫師和醫療團隊24小時照顧，不但順利長大，還進度超前，創下長庚最小存活的「巴掌仙子」，醫護都感到與有榮焉。

林口長庚社服處游靜宜處長表示，林口長庚每年都會舉辦早產兒回娘家活動，醫療團隊也都非常期待這些早產兒與家屬一起回來參加這場溫馨感動的聚會，今年共有150名早產兒會回娘家，年齡最大是已就讀國中的雙胞胎兄弟，最小是矯正年齡僅2個月的小寶貝，還有10對雙胞胎、2對三胞胎來到現場。

活動由新生兒科徐任甫醫師主講「親子共讀，由零開始」，讓家長們瞭解陪著孩子看書，並非要等待孩子已長大且識字了，嬰幼兒時期的共讀可促進他們的語言發展、閱讀能力和學習能力，更重要的是親子互動。

長庚還打造了一條「星光大道」，有40名早產兒進行創意走秀及才藝表演，還有40位家庭的「早產兒照片」展出，讓家長一同回憶這一路走來的辛勞與欣慰。小朋友最喜愛的卡通人物「救援小英雄波力」，也來陪早產兒同樂。現場並提供體適能、兒童眼科與牙科檢測、醫療諮詢等服務，協助早產兒家長對孩子的成長發展有更多的認識與了解。

(中時 )