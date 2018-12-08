72歲Dougal蒸汽火車頭亮相 台英締結姊妹鐵道合作

2018年12月08日 21:09 中時 王玉樹

「臺英鐵道文化交流暨嘉年華會」今明兩天（8至9日）於嘉義蒜頭糖廠登場，遠渡重洋來台的72歲英國Dougal蒸汽火車頭與90歲的台糖650機車頭一起鳴笛亮相，吸引鐵道迷目光。

這次借出老火車頭的英國威爾普蘭菲爾鐵道公司(W&LLR)今也與同為窄軌鐵道的台糖，簽署姊妹鐵道締結合作備忘錄，儀式由台糖董事長黃育徵與W&LLR公司秘書長麥瑞禮出席。雙方未來將在鐵路文化遺產上就「文化交流」、「旅遊推廣」與「技術支援」三方面合作。

鐵道文化嘉年華是2018糖業文化節第二波活動，當Dougal蒸汽火車頭與台糖的德馬機車頭、650號蒸汽機車頭一同啟動、鳴笛時，瞬間成為現場鐵道迷及與會者的鎂光燈捕捉焦點。

台糖表示，本次活動緣於W&LLR先前買了一輛台糖的德馬175火車頭，且該公司火車頭運行的軌距與糖鐵五分車，同為762毫米(76.2公分)，因此牽起雙方窄軌鐵道交流的情誼，目前兩邊的窄軌火車都僅作為觀光使用。

台糖土地開發處管理師陳炳志說，Dougal火車頭特別之處是非常迷你，高度僅182.5公分，只有一般人身高，目前為W&LLR輕軌上最小的蒸氣火車頭，因此被英國視為珍寶。之所以這麼迷你，是因為建造之初是為了能穿梭於空間有限的煤氣工廠蒸餾房。

陳炳志表示，Dougal火車頭自2014年後就未再運行，來台時為了復駛，台糖技師還與對方技師花了一點時間調校，讓它重新運轉，「所以這次行駛是難得的紀錄。」

糖廠有異國特色美食及文創市集，更設立臨時郵局販售為本次活動開發的專屬活動紀念郵票及限量文創商品，供民眾蓋戳留念。由於Dougal平時為靜態展示，明天還有一天會做動態行駛，台糖提醒有興趣民眾可把握機會。Dougal火車頭會在蒜頭糖廠展示到明年2月。

(中時 )