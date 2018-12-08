大陸福州奇葩法令 行人一年闖5次紅燈列黑名單

2018年12月08日 21:08 旺報 孫曜樟

不久前，大陸福州市制定《公安交通管理領域聯合懲戒實施細則(試行)》，規定道路交通安全領域失信主體存在14種情形，公安部門將按照程式將其列入「黑名單」。最令人驚訝的一條規定是行人闖紅燈一年超過5次，將被列入黑名單，貸款等行為將受限制，甚至還會被協會通報批評。

這些情形包括非機動車駕駛人、行人1個季度內發生闖紅燈、不按道行駛、違法載人等交通違法行為2次以上，或者1年內累計發生5次以上；偽造、變造機動車牌證；外賣、快遞非機動車駕駛人1個月內發生2次以上違法行為或者1年內累計違法5次以上等。

針對黑名單中的失信主體，公安交通管理部門除依法處罰外，還將聯合各相關部門，採取多種懲戒措施。例如將失信行為作為金融機構對失信當事人融資授信的參考，進行必要限制。透過「信用中國」等網站依法向社會公佈失信主體資訊。行業協會商會對會員失信行為進行警告、通報批評、公開譴責等。

列入黑名單後如何消除失信行為？細則規定，失信主體列入黑名單的有效期原則上為自發佈之日起2年，有效期滿系統自動修復。失信主體可主動申請消除失信行為。1年內參加文明交通志願服務活動滿30天的，或因見義勇為被市級以上表彰評為先進個人的，可以對交通失信信用記錄進行修復。

(旺報 )