大陸福州奇葩法令 行人一年闖5次紅燈列黑名單

友善列印
旺報
孫曜樟

不久前，大陸福州市制定《公安交通管理領域聯合懲戒實施細則(試行)》，規定道路交通安全領域失信主體存在14種情形，公安部門將按照程式將其列入「黑名單」。最令人驚訝的一條規定是行人闖紅燈一年超過5次，將被列入黑名單，貸款等行為將受限制，甚至還會被協會通報批評。

這些情形包括非機動車駕駛人、行人1個季度內發生闖紅燈、不按道行駛、違法載人等交通違法行為2次以上，或者1年內累計發生5次以上；偽造、變造機動車牌證；外賣、快遞非機動車駕駛人1個月內發生2次以上違法行為或者1年內累計違法5次以上等。

針對黑名單中的失信主體，公安交通管理部門除依法處罰外，還將聯合各相關部門，採取多種懲戒措施。例如將失信行為作為金融機構對失信當事人融資授信的參考，進行必要限制。透過「信用中國」等網站依法向社會公佈失信主體資訊。行業協會商會對會員失信行為進行警告、通報批評、公開譴責等。

列入黑名單後如何消除失信行為？細則規定，失信主體列入黑名單的有效期原則上為自發佈之日起2年，有效期滿系統自動修復。失信主體可主動申請消除失信行為。1年內參加文明交通志願服務活動滿30天的，或因見義勇為被市級以上表彰評為先進個人的，可以對交通失信信用記錄進行修復。

(旺報 )

11月中國40城新房成交面積月比增… 雙城論壇成行 台商為貫徹交流互…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。