誠品發佈兩岸三地讀書報告 陸好文學類台重休閒養生

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旺報
孫曜樟

台灣誠品書店8日下午在蘇州發佈2018年大陸、臺灣及香港三地讀者的閱讀報告。報告顯示，兩岸三地讀者中，大陸讀者對文學類書籍最為偏好，臺灣讀者最注重休閒與養生書籍，而香港讀者最愛讀人文科學類書籍。

誠品書店於1989年在臺北創立，目前在大陸、臺灣、香港三地共有46家實體書店。從2016年起，誠品書店每年會發佈綜合性閱讀報告，分析、反映三地讀者的閱讀偏好。

大陸、臺灣與香港在書籍與閱讀上的聯繫正越來越緊密。誠品書店蘇州總監郎正仲表示，2018年書店共引進了6萬多種中文新書，占到三地新書出版品項總數的40%。其中，臺灣作家林奕含的《房思琪的初戀樂園》在大陸銷量排名第二；大陸作家趙乾乾的《致我們單純的小美好》進入臺灣暢銷排行榜前十；臺灣作家龍應台的《天長地久》則在香港受追捧。

在郎正中看來，目前臺灣本土作家正面臨斷層問題，青年作家數量少作品也略顯不足。而大陸目前新銳的青年作家及作品層出不窮，且對外語書籍的翻譯效率高、種類多，未來有望填補臺灣及香港市場的需求。

據瞭解，2018年誠品書店共推動了10萬種出版品跨區域交流外，並邀請臺灣繪本作家幾米、大陸青年作家蔣方舟等分赴各地交流、展出。郎正中透露，明年誠品書店還準備邀請大陸青年作家在臺北國際書展亮相，進一步推進兩岸的文化交流。

(旺報 )

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