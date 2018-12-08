人口只剩9萬！真正又老又窮的不是高雄 而是這個縣市

南投市今年人口已經跌破6位數，僅剩9萬多人 (圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

今年韓國瑜高雄選戰主打經濟牌，以又老又窮、北漂為主題，吸引年輕選票，成功翻轉高雄，但其實真正「又老又窮」的並不是高雄，而是四面不環海的南投市。

自從1999年的921大地震後，南投縣市就鮮少大樓建案，缺乏投資的情況下，南投地區越來越陳舊，人口年齡也越來越高。

根據《蘋果》報導，如今南投縣人口已經跌破50萬關卡，南投市更是跌破6位數，只剩下9萬多人，南投外漂族表示，同鄉9成以上的年輕人都已經離開了，以後是否會回鄉，大多也持否定態度，原因在於南投幾乎沒有就業機會。

南投市區如今宛如鄉下小村莊，店家在晚上七點過後就會紛紛拉下鐵門歇業，唯一的娛樂中心更是高齡90多歲的「南投大戲院」。南投北漂族陳先生說，為了照顧父母，北漂多年後決定返回中部，但南投幾乎找不到工作，只好定居台中就近照顧，他說「自己以前同學有超過9成都離開南投，往外發展，因為留在南投看不到未來性」。

陳先生說，南投不僅產業沒有特色，也沒有遊樂園、文化底蘊，單純就是車流會路過的地方，自己跟同學都曾想過回來為家鄉做點甚麼，但卻不知從何下手。

財政部2016年綜稅所得總額，南投縣年收入中位數為54.6萬元，位居全台第2低，僅次於彰化縣，而南投市平均地價依然在9萬多元，相比草屯5年來已經漲到17萬，也可說天差地遠，宛如沙漠般荒涼。

(中時電子報)

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