台南小六男童校園跳樓重傷 父爆料控師言語刺激

2018年12月08日 21:35 中時 劉秀芬 、 李其樺

一名男子8日在臉書《爆料公社》PO文，指他就讀台南市溪北地區某國小六年級的兒子，因老師言語刺激，4日在學校含淚與同學道別後，隨即自4樓一躍而下，導致腿部骨折、骨盆附近動脈出血，送醫後目前仍在加護病房觀察。

校方強調，案發當天已經進行校安通報，因現場無目擊者，事發原因仍在釐清中，14天內會有調查結果。市府教育局則表示，已將該名老師調離原班，安排代課老師，詳細案發原因須進一步調查。

該名發文者於《爆料公社》PO文表示，「小朋友因老師言語刺激，以致學生從教室四樓跳下」。另該班同學口述，該生跳樓前，還含淚跟好友道別。「現在我能為兒子做些什麼？該相信學校會好好調查？」

PO文指出，校長說12月7日開始啟動程序調查，還會經過家長同意約談其他學生。可是因該名導師仍還在原班任教，引起該學童家長不滿，並說「我到底該怎麼做請幫幫我，再30分鐘就能放學了，為什麼還是發生了！」並暗指女老師後台很硬，有紀錄，每次都能順利抹平。

校方表示，當事人為校內資深女老師，當天案發後由老師陪同男童就醫，不過當時現場沒有目擊者，目前已組成調查委員會，最快下周一將啟動調查，最快14天內就有調查結果出來。

教育局12月4日傍晚也接獲學校通報，該校於當日放學後約下午5時的課後輔導時間，有學生自高樓墜下，經該校老師發覺，立即呼叫救護車送醫，並通知家屬，有關詳細案發原因及過程尚須調查釐清。

教育局表示，事件發生後，教育局第一時間已指派督學到醫院慰問並了解家長相關訴求，並責成學校立即籌組調查小組釐清案情，並請學校邀請外部公正專家協助，有關外界質疑事項，也將藉由調查一併釐清;另該班教師先暫時抽離原班，安排代課教師代理其課務，配合調查。

另，教育局已請學生輔導諮商中心協助學校進行輔導，啟動相關機制，同步擬訂安心文件予全校師生，由學生攜回和家長分享，提醒家長放心並多留意學生身心狀態，若發現學生情緒不穩或出現驚慌、恐懼、哭泣等現象，可向導師或輔導室尋求協助。

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(中時 )