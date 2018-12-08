農業縣市綠地變藍天 一級嘴砲技術士指出關鍵因素

2018年12月08日 21:36 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民進黨在九合一大選重挫，選後政策檢討聲四起，包括年金改革、農產價格、能源政策、同婚爭議、一例一休與東奧正名等議題。其中，農產價格突然躍升討論焦點為往年罕見，雲林、彰化等縣市綠地變藍天。經常在網路上針砭農業政策的一級嘴砲技術士在臉書指出關鍵因素：政論節目掀起找農民開講說出真相，令近2000萬元媒體公關經費打水漂，農政單位製造訊息更惹來民眾反彈。

一級嘴砲技術士表示，今年的選舉非常有趣，「農業」議題煙硝味十足，中天、東森、年代的政論節目找了許多農民上節目去討論農業議題。一級嘴砲技術士自稱木訥寡言，也搭著順風車上了幾次節目。

他指出，「找農民上政論節目，這是今年選舉才開始出現的現象。而許多農友的高學歷、能言善道，不但超乎了都市人的想像，也為節目帶來更多的收閱人數和收視率。」

他表示，「在1124開票之前，農政官僚企圖把不利執政黨的訊息定位成『造謠』、『假新聞』，並且找了一群吉娃娃在媒體和網路上放風聲，還發包了近2000萬的媒體公關案在對抗民間的反彈聲浪。」

農民上政論節目，親身說法農政種種缺失，導致菜價、果價崩盤，農民生計困頓。「種種的一切，終究導致執政黨兵敗如山倒。」

(中時電子報)