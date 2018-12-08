SBL》感冒反而更準 于煥亞末節三分砲轟璞園

2018年12月08日 21:43 中時電子報 黃及人

金酒執行教練吳俊雄第三節因為激烈抗議尺度被吹技術犯規。(中華籃協提供)

「阿亞」于煥亞賽前發現自己扁桃腺發炎，明顯出現感冒徵兆，整個人都沒什麼力，原本自認8日這場比賽不可能表現很好，沒想到他在末節三分球4投全進，外加2罰俱中，單節獨拿14分，幫助金酒81比70輕取衛冕軍桃園璞園。

「看來我還是永遠不要預設自己狀態好壞比較好，」全場17分、6助攻的于煥亞表示，「今晚賽前我真的感覺狀況很差，可是當我在第4節投進第1顆三分球後，慢慢就找回應有手感，連我自己都很驚訝可以狀態好成這樣！」

于煥亞強調，末節只是有了空檔就出手，因為他很擔心自己被罵，「當然就是雄哥(金酒執行教練吳俊雄)呀，這次我可沒有再叫他俊雄了，當然有些隊友也會要我多出手，我只能說幸好感冒沒有影響到我的手感，及時進入狀況。」

除了于煥亞末節猛烈三分砲火，貝斯也拿14分、11籃板、5助攻及3抄截，夏普13分、17籃板，余純安12分，吳俊雄賽後表示，這場比賽贏得很艱辛，但讓他感到慶幸的是阿亞末節及時熱開，以及本土球員比雙洋將表現還好。

「過往我們贏球大部分都靠夏普、貝斯兩名洋將，或許是其他球隊已經逐漸習慣我們這種小一號的前鋒型老外，才讓我們本土趁勢爆發，」吳俊雄表示，「但我們主要還是贏在防守，這幾場我們的團隊防守，讓我感覺還算滿意。」

璞園以施晉堯15分最高，簡浩與麥克各有14分，目前璞園2勝5敗，排名落到跟台銀並列墊底，完全沒了上季總冠軍的應有模樣，璞園總教練麥班達說：「我已經不知道該說什麼，就打太爛了，籃板、失誤與鬆懈問題持續無解。」

(中時電子報)