花彩節體驗小小消防員 寓教於樂

2018年12月08日 21:50 中時 蔡依珍

蘆竹消防分隊8日趁桃園花彩節，舉辦一系列宣導活動，教導民眾正確消防常識。(消防分隊提供)

蘆竹消防分隊8日趁桃園花彩節，舉辦一系列宣導活動，教導民眾正確消防常識。(消防分隊提供)

蘆竹消防分隊8日趁桃園花彩節，舉辦一系列宣導活動，教導民眾正確消防常識。(消防分隊提供)

蘆竹消防分隊8日趁桃園花彩節，舉辦一系列宣導活動，教導民眾正確消防常識。(消防分隊提供)

蘆竹消防分隊8日趁桃園花彩節，舉辦一系列宣導活動，教導民眾正確消防常識。(消防分隊提供)

桃園市長鄭文燦8日赴蘆竹展區時表示，有別於高雄的「愛情經濟學」，桃園要推「幸福經濟學」。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦8日赴蘆竹展區時表示，有別於高雄的「愛情經濟學」，桃園要推「幸福經濟學」。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦8日赴蘆竹展區時表示，有別於高雄的「愛情經濟學」，桃園要推「幸福經濟學」。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦8日赴蘆竹展區時表示，有別於高雄的「愛情經濟學」，桃園要推「幸福經濟學」。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦8日赴蘆竹展區時表示，有別於高雄的「愛情經濟學」，桃園要推「幸福經濟學」。(蔡依珍攝)

2018桃園花彩節正在桃園各地齊放，桃園市長鄭文燦8日赴蘆竹展區時表示，有別於高雄的「愛情經濟學」，桃園要推「幸福經濟學」。蘆竹消防分隊也趁機宣導防火觀念，家長帶著孩子體驗小小消防員，滅火、噴水，玩得不亦樂乎，也趁機寓教於樂。

今年桃園花彩節從11月25日到12月23日在大溪、龍潭、平鎮、楊梅、蘆竹、中壢、復興等地同時舉行，其中蘆竹是草花王國、也是花彩節的發源地，更有許多與詩曲有關的裝置藝術，是拍照、打卡聖地，鄭文燦說，花彩節提供遊客一日遊體驗，已成為桃園一大特色活動。

蘆竹消防分隊也搭上人潮，舉辦宣導活動，蘆竹消防分隊長蔡協晉說，活動內容包括消防常識有獎徵答、住宅用火災警報器宣導裝設、防範一氧化碳中毒宣導、小小消防衣著裝、水滅火器操作、CPR實地教學、地震體驗車、稅務宣導贈好禮、捐血車捐血活動等，以寓教於樂的方式教導民眾正確消防常識。

第三消防大隊長賴志忠表示，活動結合蘆竹區公所辦理3000人健走，體驗人潮非常踴躍，尤其近來氣溫驟降，民眾使用瓦斯熱水器時，應特別注意通風避免一氧化碳中毒，並隨時注意個人保暖，以防範心血管疾病發生的危險。

桃園市去年緊急救護共出勤9萬6838趟、送醫人數7萬3815人，其中成功救回OHCA(到院前停止呼吸心跳)、順利出院者共60人，旁觀者協助CPR更高達812人次。消防人員與救護義消共同聯手，每天都與死神拔河，也積極在各種活動場合教導民眾CPR急救技巧，桃園目前正擴大招募救護義消人員，只要年滿20至55歲民眾、身心健康、居住本市、對緊急救護工作有熱枕，均可報名參加，歡迎民眾踴躍響應。

(中時 )