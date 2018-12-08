Merry Christmas！ 豐原葫蘆墩圳耶誕樹點燈囉

豐原區葫蘆墩圳水中耶誕樹今晚點燈，市長林佳龍（左四）主持儀式。（陳淑娥翻攝）

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豐原區葫蘆墩圳水中耶誕樹今晚點燈，讓夜晚更顯得浪漫無比。（陳淑娥翻攝）

「Merry Christmas！」台中市府於豐原區葫蘆墩圳設置水中耶誕樹，市長林佳龍8日晚間與民眾共同點燈，林佳龍表示，葫蘆墩圳、花博園區軟埤仔溪整治成功，讓舊城新生，歡迎大家來豐原，感受最浪漫的耶誕節。

點燈儀式由市長林佳龍主持，新聞局長卓冠廷、水利局長周廷彰、市議員陳清龍、謝志忠、陳本添等到場共襄盛舉。

林佳龍表示，葫蘆墩圳掀蓋後，打通豐原國小圍牆，讓水岸人文更加融合。豐原葫蘆墩圳富含文化，希望大家好好體驗，享受在地美食、宮廟及花博園區，感受山城魅力。他說自己將繼續住在台中，常來豐原關心副都心發展。

在葫蘆墩點燈之前，林佳龍也舉辦簽書見面會，民眾爭相排隊要求簽名、合照，隊伍橫跨葫蘆墩圳兩岸，許多民眾表示：「林市長的新書太熱門，都買不到了！」改以花博卡請他簽名，熱情民眾更送上狀元糕、冠軍米為林市長加油打氣。

耶誕樹設計者路威表示，裝置藝術的形狀以4個「人」為構造，展現「以人為本」撐起家庭、社會、城市理念。路威在2003年從丹麥移居台灣，更榮獲台中第一張移民署辦頒發給特殊專業人才的「梅花卡」永久居留證。

新聞局長卓冠廷指出，豐原葫蘆墩圳樹體高度9公尺，傳達「人是一切的根本」理念，以創意幾何結構為主體，跨界創新的材質整合，打造科技感耶誕樹。水利局長周廷彰表示，市府在葫蘆墩圳進行的掀蓋治理工程已完工，為豐原打造水岸花都邁出一大步。

今年的「川川花開映耶誕-柳川、葫蘆墩圳創意耶誕樹」，配合水利局柳川創意藝術光景展覽及葫蘆墩圳藝術裝置，展出時間為7日至明年1月1日，歡迎踴躍到台中水岸感受耶誕氣氛。

(中時 )

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