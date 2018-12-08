法國「黃背心」4度上街嗆馬克宏

2018年12月08日 22:15 工商 吳慧珍

法國「黃背心」運動持續升溫，已從反燃料稅政策擴大為反政府示威，民眾不滿總統馬克宏主政下生活成本大增，周六第4度走上巴黎街頭抗爭，鎮暴警察動用催淚瓦斯驅趕，爆發嚴重警民衝突，300多人被捕拘留。

法國官方透露，周六的示威活動中，有575人在警方搜索後短暫遭到逮捕，361人因查獲持有武器而持續拘留中。

因應「黃背心」的第4波抗爭，周六全法部署8.9萬名警力，其中8,000人力鎮守首都巴黎。數百名抗議者聚集在凱旋門周圍，該巴黎著名地標在前一周六的示威中蒙難，慘遭反馬克宏人士塗鴉破壞。而在香榭大道則擠滿1,500名左右示威者。

原本應該洋溢迎接耶誕節歡樂氣氛的周末巴黎，因「黃背心」示威運動宛如鬼城，店家擔心遭到失控抗議群眾打劫索性不營業。艾菲爾鐵塔、羅浮宮、奧賽美術館、龐畢度中心等熱門觀光景點也預防性關閉，巴黎遊客奚奚落落。

馬克宏政府在「黃背心」激烈抗議的壓力下屈服，總理菲利普上周二（4日）宣布，原定明年元旦上路的調漲燃料稅措施暫緩6個月。

但這仍不能平息「黃背心」抗議群眾的怒火，他們趁勢擴大抗爭逼政府做更多讓步，包括減稅、調升最低工資、調降能源價格、提供更優渥的退休福利、甚至要求馬克宏辭職下台。

(工商 )