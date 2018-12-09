色狼夜闖香閨欲性侵 女模冷靜問一句話逃過一劫

2018年12月09日 07:12 中時 陳志賢

42歲男子施力仁今年3月凌晨在北市中山區尾隨1名網拍女模回家，再強行闖入浴室，用浴巾捂住正在洗澡的被害人頭部，企圖性侵，女模冷靜反問施男「你到底要什麼」後，施才鬆手逃離現場。一審依性侵未遂罪判處施徒刑4年。高院審理時，被害女模拒絕施賠償和解，另提附帶民事求償，高院駁回施上訴，施仍被判刑4年。

3月22日凌晨3點左右，施在中山北路2段附近見被害女子獨行，他尾隨到她住處外，先以一旁所置放之雨傘撬開該處大門侵入住宅，見她在浴室內盥洗，就在浴室外先將自己之外褲拉鍊拉開，進而闖入浴室。

施以浴巾裹住正在淋浴的女子頭部，並徒手掩蓋她的口眼阻止她呼救，女子因掙扎並跌倒在地受傷，隨後冷靜詢問施男「你到底要什麼」等語，施於是自行鬆手並起身後退，中止繼續性侵行為。台北地院依強制性交未遂罪判施4年徒刑。

但檢方認為，被害人因此事萌生輕生念頭，失去正常社交能力，原審未嚴懲，量刑過輕而提上訴。另施男也以案發時就向被害人道歉，坦承犯行，願賠償和解，上訴高院請求從輕刑。不過，高院認為上訴均無理由，予以駁回，施仍被判刑4年，全案可上訴。

此外，施男因涉此案，檢警採集其DNA檢體，比對出施另涉及10年前的一起性侵案；台北地檢署已依加重強制性交罪另行起訴施男。

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(中時 )