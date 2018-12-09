法國總統從爆紅到跌下神壇 老謝籲6都準市長當借鏡

2018年12月09日 00:01 中時電子報 邱怡萱 /整理報導 /整理報導

法國民眾抗議政府調升燃油稅，在巴黎街頭發起「黃背心運動」抗爭，卻失控演變成暴力行動，嚴重威脅法國經濟和總統馬克宏政治生涯。財信傳媒董事長謝金河以此提醒六都巿長，將來一舉一動都會被民眾放大檢視，賞味期縮短，馬克宏正是一面鏡子。

謝金河在臉書發文指出，第十三次G20峰會在阿根廷舉行，會中焦點除了美國總統川普和大陸國家主席習近平達成貿易戰休兵90天外，另一個焦點則是法國總統馬克宏在會議結束後，立即返國到香榭大道及凱旋門，勘察法國爆發近50年大暴動的災情，而這場黃背心運動越演越烈，最後迫使馬克宏打消漲價計劃，但馬克宏已遍體鱗傷。

謝金河認為，馬克宏就像台灣的小英總統民調直直落，馬克宏2017年選上總統，年紀輕輕的他成為法國新希望，一開始民調達到66%的法國總統最高支持度，他意氣風發大力進行改革，但一開始的國鐵改革就掀起抗爭，後來保鏢打傷抗議群眾，民調急轉直下剩下31%，這次調高燃油稅，民調再掉到23%。

「馬克宏以改革為己任，他認為對的事要勇敢向前行，沒想到越改革民怨越深，如今的處境很像小英總統。」謝金河強調，全球民主國家的領導人都是剛剛當選那一刻民調最高，隨著施政不得民心，民調越走越低，最後從最高聖殿跌下來，到目前為止，只有川普從上任後民調持續走高。

謝金河文末強調，大多數政治領袖都栽在庶民經濟，因網路時代拉大貧富差距，底層民眾相對剝奪感越來越強烈，沒有把手上經濟牌打好，很容易被民眾趕下來。他提醒，這次台灣選舉出現好幾個爆紅的政治人物，尤其是六都巿長，將來一舉一動都會被民眾放大檢視，賞味期縮短，上了台的市長們必須如履薄冰，馬克宏是一面鏡子。

(中時電子報)