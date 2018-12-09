柯P擊退兩大黨慘勝 不再是「台灣最大尾」？

2018年12月09日 00:01 中時電子報 吳美觀 、文/財訊雙週刊 蕭如敏 編輯/、文/財訊雙週刊 蕭如敏

台北市長柯文哲在藍、綠兩黨夾殺下，驚險以3000多票微幅差距勝出。柯P迎來連任，卻難有太多喜悅，因為這場選戰印證，沒有民進黨的奧援，柯P的動能確實有限，不過，他確有能耐攪亂政壇一池春水，但要單靠個人魅力稱王，從現實面來看的確不切實際。

半年多前，負責民進黨操盤的洪耀福曾說，若柯P以一己之力打敗國、民兩黨，豈不變成「台灣最大尾」。如今，他的確擊退兩大黨，但沒有人再說他會是「台灣最大尾」了。

口說要超越藍綠的柯文哲，這回贏得辛苦，跟4年前的58%得票率相比，足足少了16個百分點；而國民黨候選人丁守中，則獲得40.83%得票率，和上屆的連勝文一模一樣，表面上看來維持平盤，但在國民黨其餘縣市得票都有一定的增長，丁守中僅取得這樣的成績並不及格。不過，同時證明台北市泛藍軍的4成鐵板，也非柯P的超越藍綠所能撼動。

撼不動泛藍基本盤

連自己都差一點翻船

選舉的結果帶給柯文哲一大警訊，那就是在白綠分手的情況下，柯文哲要用一己之力對抗國民黨，選戰會打得異常艱辛甚至落選，若民進黨這次提出更強力的人選，預估能開出更高的票數；又或者，國民黨提出更亮眼的人選，柯P都可能翻船。

也因此，若柯P有意搶攻總統大位，幕僚坦言確實需重新評估，因為這次民進黨加上柯文哲的選票，差不多就是柯文哲上屆票數。從現實層面來看，柯需要民進黨才有望更上層樓；但他強調，若民進黨在總統選舉，又要選擇站在柯文哲的對立面，民進黨一樣也無勝選把握，雙方都有籌碼，柯並非在被動的一方。

選後來看，棄保說或白綠合作說並非空穴來風，畢竟民進黨內部對柯文哲就持兩派意見。柯文哲在選前最後關頭，已降低對民進黨的批判力道，甚至背後也有綠營人士暗助柯P。首先是蔡英文3位總統府國策顧問，包括電器商業同業公會理事長廖全平、中華民國工業區廠商聯合總會會長秦嘉鴻、扶輪聯誼總會會長陳茂仁，在選前出席各行各業挺柯P記者會，當時對3人力挺，柯在接受訪問時稱自己感激涕零，誇張的用詞成功搶得當天新聞版面。

接著是柯營選前之夜，蔡英文心腹、文化總會祕書長林錦昌現身，刻意選在媒體可以捕捉的位置停留，作法不言而喻；加上市府顧問蔡壁如，選前一封「姚文智一定選不上」的LINE訊息在網路上流傳，種種跡象不難看出柯營有意操作棄保，而這背後，當然也有些綠營人士放水配合。

從最終結果來看，柯勉力過關，未讓丁守中得利。但幕僚認為，綠營部分人士跟柯的鴻溝，比他們想像中還深，部分民進黨支持者無論誰當選，也不願投票給柯；內部都認同要修補與民進黨關係，但看起來會有一定的難度。

(中時電子報)