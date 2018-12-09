第一次見面就車震 職軍射後不理挨告了

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
湯萱樂/綜合報導

23歲姓的蔡女子，今年5月間透過交友APP，認識一名男性職業軍人，2人初次就面就在男方車上發生車震，事後2人也透過LINE互動熱烈，但3天後職軍就斷訊，女子驚覺被「放生」，轉而怒告男子性侵。檢警調查發現，2人車震後，女子下車沒有什麼異常，事後也仍與男子密切的聊天，不像有被性侵的反應，證據不足因此不起訴。

女子指控，她在交友APP認識梁姓職業軍人，雙方相約出遊，男子開車來接她，結果一上車梁就在車上強脫她衣物性侵她。男子向警方坦承，2人首次見確實直接在車上車震嘿咻，但過程中女子未表達不願。男子也提出2人車震後，仍有保持互動的LINE對話記錄。

檢方發現，兩人的對話相當親暱，女子傳給對方「我在煮東西... 」、男子「你有沒有洗乾淨阿！哇！你煮的喔！那麼厲害喔」、「好喔 愛你」、女「我也愛你」、「愛你寶貝」等內容，2人在事後仍文字互動親密，也與常見性侵害犯罪受害者的反應截然不同。

蘋果報導，女子說自己遭對方性侵後，兩人即成為男女朋友，她也承認這關係，且男子在車上對她的說法，讓她以為2人是以結婚為前提交往，只是後來被告沒聯絡，就覺得兩人其實沒有交往。

檢方參酌女方說法，認定2人發生性關係後，是由單純網友關係進階為情侶，事後仍有聯絡，因此男子說法是可以採信的。檢方勘驗行車記錄器，也發現2人車震後，女子下車后也沒什麼異常，也沒有驚慌失措的動作，無法證明是遭到強制性交，因此認定被害女片面指述有瑕疵，難以採信，也無其他積極證懅，因此不起訴職軍。

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(中時電子報)

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