律師說法》警察養身館「釣魚」是在引誘犯罪？法院怎麼判

2018年12月09日 00:31 中時電子報 湯萱樂 /編輯、天秤座法律網 /編輯、天秤座法律網

彰化縣和美分局三名員警，日前喬裝尋歡客前往彰化一家越式養身館「釣魚」，包廂內警員以「胸罩脫掉給200」、「內褲脫掉給300」等金錢誘惑方式，向小姐為引誘脫衣行為，並由隨行警方錄影存證，依妨害風化罪移送2名業者與4名女性。經檢方起訴後，法院勘驗影片認為，被告等人原來並未存有猥褻行為的故意，警方係以引誘犯罪之方式使行為人為猥褻行為，構成「陷害教唆」，警方之偵查手段並非正當，採證之光碟也不具有證據能力，因此判處被告無罪。

甚麼是「陷害教唆」？陷害教唆之結果為何？

警方為偵查犯罪之輔助機關，對於經舉報而有犯罪嫌疑之場所、嫌疑人，警方得以實施調查，而警方調查之手段可區分為兩種，即依照行為人是否原先即存有犯意做為區別標準：一種是「創造犯意型之誘捕偵查」，另一種為「提供機會型之誘捕偵查」，而實務上稱作「釣魚偵查」以及「陷害教唆」。所謂釣魚偵查就像在水中投入誘餌的方式，讓原本已有犯罪意欲的行為人，藉由警方提供的機會達成犯罪目的，此種調查手段尚屬於合理範疇，屬於偵查技巧之一，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性，故依「釣魚」方式所蒐集之證據資料，非無證據能力。

然而，利用「陷害教唆」的方式查獲犯罪結果，係司法警察以引誘、教唆犯罪之不正當手段，或對潛在犯意者，提供高於一般正常情形的誘因，使原無犯罪故意之人因而萌生犯意而實施犯罪行為，進而再蒐集犯罪之證據予以逮捕偵辦；此種為了偵查犯罪而創造犯罪的行為，對於公共利益之維護並無意義，且其手段顯然違反憲法對於基本人權之保障，已逾越偵查犯罪之必要程度，因此等違反法定程序所取得之證據資料，應不具有證據能力。

本件警方接獲舉報，認為一家越式養身館內人員有從事脫衣陪酒金錢交易的不法行為，因而向檢察官聲請搜索票進入搜查。然而從蒐證影片中可知，警方甫進入包廂時，陪酒小姐並無脫衣行為，但是經過16分鐘後，警方表示「我們包廂不能穿胸罩！」時，一開始並無人理會，再經過8分鐘後，警方再喊「胸罩脫掉，不要我發飆的人都要脫胸罩」、「胸罩脫掉給200，內褲脫掉給300」等等，才陸續有女子將外衣褪去。可知陪酒小姐的脫衣行為係因警方以金錢誘惑之方式教唆為之，而並非原本即有提供脫衣陪酒服務。所以本案處理情形，若喬裝的警方既得知此店有脫衣陪酒服務，換以詢問方式問是否有脫衣陪酒小姐？要價多少？待實際有脫衣陪酒服務後，再一起人贓俱獲，始可認合法偵查手段。

(中時電子報)