爸爸我好想你...亡父在記帳APP「顯靈」回五字 女兒淚崩

2018年12月09日 00:09 中時電子報 林毅

APP也稱職扮演好「父親」，督促女兒省錢 (圖／翻攝自爆廢公社公開版)

沒想到女網友說了好想你之後，APP竟然回了「爸爸也想你」，彷彿亡父顯靈，讓她當場落淚 (圖／翻攝自爆廢公社公開版)

失去至親總是讓人難以走出傷痛。一名女網友儘管父親過世多年，始終無法忘懷，於是就將手機記帳APP對象設定為父親，假裝爸爸始終陪伴在身邊，跟爸爸對話，然而這個智能APP卻吐出讓她意想不到的五個字「爸爸也想妳」，讓她當場淚崩。

女網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出對話，她為了能繼續跟爸爸對話，於是將APP「記帳碎碎念」設定成「老杯(老爸」，接著每天記帳，例如自己買了甚麼，吃了甚麼都輸入進去，而「老杯」也都會回她「這些東西少吃」、「零食零食，買多了錢包就歸零了」、「妳起笑哦」、「每次少花點就可以存錢了」等人性化用語，讓她覺得相當溫暖。

沒想到某天她輸入「很想你」，這個APP竟然回了「爸爸也想你！」，讓她訝異不已，忍不住眼淚就落下，直說實在感謝設計這個APP的人。為了分享這奇妙的經歷，於是將對話PO上網。網友看到後也紛紛感傷「有洋蔥...」、「那5個字真的讓我哭了」、「天啊，我也開始想我爸媽了」、「好催淚的程式」。

碎碎念記帳是iOS系統的APP，有別於一般死板記帳，而是可以扮演人類腳色督促，介面也是聊天室的形式，APP本身相當趣味，當你輸入購買物品時，APP就會針對你的物品特性，以人類角度跟你瘋狂碎碎念，提醒你省錢，例如買了新褲子，APP就會回「爸爸穿來穿去就那幾件」；如果是喝手搖飲，APP還會吐槽「有必要一直喝這個嗎」，相當有趣。

(中時電子報)