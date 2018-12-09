爸爸我好想你...亡父在記帳APP「顯靈」回五字 女兒淚崩

為了能夠不斷思念亡父，女網友將記帳APP設定為父親身分 (圖／翻攝自爆廢公社公開版)

友善列印
中時電子報
APP也稱職扮演好「父親」，督促女兒省錢 (圖／翻攝自爆廢公社公開版)
沒想到女網友說了好想你之後，APP竟然回了「爸爸也想你」，彷彿亡父顯靈，讓她當場落淚 (圖／翻攝自爆廢公社公開版)

失去至親總是讓人難以走出傷痛。一名女網友儘管父親過世多年，始終無法忘懷，於是就將手機記帳APP對象設定為父親，假裝爸爸始終陪伴在身邊，跟爸爸對話，然而這個智能APP卻吐出讓她意想不到的五個字「爸爸也想妳」，讓她當場淚崩。

女網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出對話，她為了能繼續跟爸爸對話，於是將APP「記帳碎碎念」設定成「老杯(老爸」，接著每天記帳，例如自己買了甚麼，吃了甚麼都輸入進去，而「老杯」也都會回她「這些東西少吃」、「零食零食，買多了錢包就歸零了」、「妳起笑哦」、「每次少花點就可以存錢了」等人性化用語，讓她覺得相當溫暖。

沒想到某天她輸入「很想你」，這個APP竟然回了「爸爸也想你！」，讓她訝異不已，忍不住眼淚就落下，直說實在感謝設計這個APP的人。為了分享這奇妙的經歷，於是將對話PO上網。網友看到後也紛紛感傷「有洋蔥...」、「那5個字真的讓我哭了」、「天啊，我也開始想我爸媽了」、「好催淚的程式」。

碎碎念記帳是iOS系統的APP，有別於一般死板記帳，而是可以扮演人類腳色督促，介面也是聊天室的形式，APP本身相當趣味，當你輸入購買物品時，APP就會針對你的物品特性，以人類角度跟你瘋狂碎碎念，提醒你省錢，例如買了新褲子，APP就會回「爸爸穿來穿去就那幾件」；如果是喝手搖飲，APP還會吐槽「有必要一直喝這個嗎」，相當有趣。

(中時電子報)

《慢遊．漫學：臺南遊學地圖》 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。