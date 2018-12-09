中島美嘉抵台先拜拜 打造專屬歌單寵台粉

中島美嘉為台灣歌迷打造全新歌單。大鴻藝術提供

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時報周刊
中島美嘉一身勁裝登台。大鴻藝術提供
飯店特地打造冰封藍玫瑰蛋糕迎接中島美嘉。大鴻藝術提供

日本女神系歌姬中島美嘉昨天（8日）在台北國際會議中心開唱，敬業的她周四便已低調抵台，且出機場第一件事不是進飯店休息，而是直奔龍山寺拜拜祈求演唱會成功，看到自己抽到大吉的籤詩，中島美嘉相當開心。

她隨後前往下榻的君品酒店，一進門就看到飯店為她打造的冰封藍玫瑰蛋糕，君品公關透露，今年是中島美嘉成名曲〈雪花〉發行15周年，因而準備了這個禮物祝賀，中島美嘉看到後驚喜不已，很感謝飯店的用心。

周四晚間她在飯店吃了想念許久的牛肉麵，周五中午則吃附近的小吃，之後從下午彩排一路到晚上，晚餐則與工作人員一同吃便當，隨和的她並沒有什麼特殊要求。

這次的演唱會內容是台灣歌迷專屬，曲目以歷年單曲為主，是連日本都極難看到的演出內容，中島美嘉為此連續彩排2天，只為了要給台灣歌迷最完美的歌聲與演出。

中島美嘉以電影《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》日本主題曲〈Fighter〉揭開序幕，話不多的她將時間全留給表演，2個小時的演唱會共唱24首歌，換裝5次，誠意十足，其中一套短裙搭配長靴的辣妹服裝是她少見的穿著，中島美嘉似乎很不習慣，出場時還害羞地遮臉。

當中島美嘉主演的電影《NANA》主題曲〈魅惑天空〉前奏一下，演唱會隨即進入高潮，全場歌迷一起站起來嗨；唱到成名作〈雪花〉時，粉絲陸續打開手機閃燈應援，中島美嘉看到台灣歌迷的用心立即爆淚，散場前還特意不拿麥克風，「裸聲」大喊謝謝，向粉絲致意。

(時報周刊)

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