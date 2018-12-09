12月09日三大報頭版要聞

2018年12月09日 07:05 中時電子報 綜合報導

@中國時報

準高雄市長韓國瑜就職典禮25日將在愛河畔登場，120攤位8日抽籤，吸引2500人爭搶；出席貴賓廣邀百工百業，如華邦電董事長焦佑倫、球星王建民、前市長謝長廷等人確定會受邀出席，就職典禮更像「高雄市府」法說會，穩定企業投資信心，爭取「潛在客戶」，宣示拚經濟瞄準全台灣、放眼國際。

法國「黃背心」示威8日進入第4個周末，擔心燒車砸搶事件再現，當局嚴陣以待，在全國部署近9萬警力，光首都巴黎就多達8000警力戒備，並出動12輛裝甲車。在地標凱旋門與香榭麗舍大道，鎮暴警察與示威者爆發衝突，警方不僅用催淚瓦斯驅散群眾，也以盾牌阻擋示威者向前推進。

台北市與上海市「雙城論壇」將於20日在台北登場，據來自台北市府的消息，本次上海代表團將由上海市委常委、常務副市長周波率團出席。由於這是台灣九合一大選後最高層級的兩岸交流活動，因此別具意義，可視為兩岸關係融冰的第一步。本次論壇圍繞「循環經濟」，北滬兩市將在大健康、文化、公共住宅、都更及垃圾分類等領域交流經驗。

《公投法》修法掀起討論，民進黨立院黨團決議組成「公投法研修小組」，明開始運作，除討論擴張中選會審查權、公投是否可綁大選，有綠委更主張將12月10日世界人權日訂為「公投日」。親民黨團則主張調高公投通過門檻，將現行選舉人四分之一改為三分之一，但民進黨團不希望調整門檻，國民黨團則尚未有定論。

@旺報

第9屆「台北──上海雙城論壇」將於20日登場，台北市長柯文哲定調「態度與前幾屆不變」，換言之，即兩岸一家親基調不變。兩岸學者、大陸工作小組成員分析，此次論壇如順利舉辦，對其他縣市也許會有啟發作用，未來可藉此為範本和大陸城市交流。

距2020年台灣總統大選剩下一年多，大陸學者認為在美國頻打台灣牌的情況下，台灣問題明年只會更嚴峻，而大陸應採武統還是和統？鷹派的王洪光主張，現在大陸有實力拿下台灣，「反正共軍會戰死的不多，台灣也只會死幾千人」；鴿派的周志懷、黃靖則認為，和平統一仍是主軸，因為代價最小，武力解決才是最後選項。

美國總統川普年初掀起對中貿易戰，加徵關稅、嚴懲中興、抓捕華為公主等一連串事件，令中美關係呈現緊繃。中國國際問題研究院研究員楊希雨表示，當前中美關係處在十字路口，處理不好將有進入新冷戰的風險。

解放軍曾參與繞台巡航、部署在南部戰區空軍第二殲擊師第6團第6旅的蘇-35戰機首批飛行員，已於近日通過晝夜間空中加油能力考核，並正在驗證有別於解放軍其他戰機體系的「小體系聯合作戰樣式」，使該旅戰力進一步提升。

@工商時報

近期經濟數據不如預期，加上華為案衝擊，股市氣氛低迷，專家指出，目前大盤技術面趨弱，籌碼面也不利多方；惟年終將屆，今年拚績效仍需奮力一搏，包括欣興、群創等13檔個股，上周獲法人逆勢加碼，7日反彈漲勢也勝過大盤，本周可望領軍突圍。

美國上月就業報告遜於預期，加上美中貿易戰恐因華為財務長被捕惡化，美股在大型科技股領跌下再度上演「黑色星期五」！道瓊指數終場大跌559點，上周全周就狂瀉逾1,100點，3大指數全面寫下3月以來最難堪單周紀錄，標普指數技術線型甚至還出現「死亡交叉」。

中國通訊系統大廠華為創辦人任正非長女、財務長孟晚舟日前在加拿大被捕，消息震撼全球市場。孟晚舟在溫哥華時間7日出席保釋聽證會，檢方指控其違反美國對伊朗制裁令，以及欺詐多家金融機構，要求拒絕孟晚舟保釋。惟法庭當日並未對此做出裁決，聽證會將於周一（10日）繼續進行。

隨電商崛起、未來消費型態的轉變，對投資龐大的實體汽車展示間來說，只賣車絕對不夠，如何讓顧客願意多逗留、願意沒事也要來走走，如何透過展間內的元素去形塑品牌要帶給顧客怎樣的生活型態，進而創造周邊的銷售商機，成為最重要的課題。面對未來，「百貨化」將是汽車展示間發展的重要趨勢，也是創造客流量、拉長客流時間的重要武器。

(中時電子報)