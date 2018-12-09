雙城論壇上海代表今來台「會前會」 柯文哲再提「五個互相」

2018年12月09日 07:21 中時 張潼

台北－上海雙城論壇預計20日登場，上海市台辦主任李文輝等官員今先抵台，進行3天「會前會」，並將在明早與台北市長柯文哲碰面。柯今早受訪時沒有正面回應會不會再提兩岸一家親，但他透露，會延續過去基礎，讓雙方有互相信任、具有善意的交流；他並重提「五個互相」，強調應互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

媒體今問柯文哲，什麼時候會跟李文輝見面？柯文哲說，應該明天就會進市府。他說，今年定調就是「柯文哲還是柯文哲、台北還是台北、雙城論壇就是雙城論壇」，也就是延續過去基礎，特別是今年剛剛政治版圖大變動，不要做什麼奇怪的事，就照往年的慣例，讓大家有個比較互相信任、善意的交流，這先建立比較重要。

媒體追問，是否有類似兩岸一家親這類的「通關密語」？柯文哲僅說，就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解；至於會不會直接提到兩岸一家親，他沒有正面回應，強調台灣常常被九二共識、兩岸一家親這種標籤限制住，更重要是內容，如果只有標籤但內容空洞，或是彼此沒有信任與善意，有標籤也沒用。

是否希望上海方由市長層級出席？柯文哲說，邀請函當然是這樣寫，但他也知道上海市長蠻忙的；那麼，會不會邀請準高雄市長韓國瑜？柯文哲則說，可以問問看、邀請他啦，看他有沒有空，不過現在大家都在準備人事。

(中時 )